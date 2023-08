Eldorado: nuevamente, incautan combustible trasladado de manera ilegal.

Miembros del Escuadrón 11 “San Ignacio” de Gendarmería Nacional llevaron a cabo un operativo de patrullaje en la Ruta Nacional Nº12, en las proximidades de Eldorado, que resultó en el descubrimiento de un cargamento ilegal de combustible.

Durante la noche, una patrulla motorizada detuvo una camioneta para realizar una inspección física y documental del vehículo. Al solicitar al conductor que mostrara el contenido del compartimiento de carga, se encontraron 4 tachos de 200 litros cada uno, llenos de combustible.

El conductor no pudo proporcionar documentación que justificara el origen ni el destino del combustible. Además, se reveló que el vehículo no estaba autorizado para transportar sustancias peligrosas. Se sospecha que el combustible podría haber sido destinado para la venta ilegal o incluso para su contrabando a Paraguay a través de un paso no autorizado.

Tras dar aviso a los agentes de la Delegación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduanas (DGA) en Puerto Iguazú, se procedió a tomar las medidas correspondientes. Las autoridades llevaron a cabo los procedimientos necesarios y confiscaron un total de 800 litros de nafta, cuyo valor se estima en $254.400.

Este descubrimiento pone de manifiesto la importancia de la vigilancia fronteriza y la cooperación entre agencias para combatir el contrabando y el comercio ilegal de productos. Las autoridades continúan investigando el caso y buscando más detalles sobre el origen y el destino del combustible incautado.