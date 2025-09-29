Vía Eldorado / Ciudad

Eldorado eligió a sus nuevas soberanas en el marco de los festejos por el 106° aniversario de la ciudad

Mía Carla Paredes fue coronada Reina en una celebración que reunió autoridades, representantes locales y visitantes de distintas localidades.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

29 de septiembre de 2025,

Eldorado eligió a sus nuevas soberanas en el marco de los festejos por el 106° aniversario de la ciudad.

El domingo por la noche, la Unión Cultural y Deportiva de Eldorado fue escenario de la tradicional elección de soberanas, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad. En esta edición, Mía Carla Paredes recibió la corona de Reina.

El cuadro de honor se completó con Maya Fiorella Franco como 1° Princesa y Estafani María Ranger como 2° Princesa. También se entregaron distinciones especiales: Luz María Rosa de Mello fue elegida Miss Elegancia, Milagros Ramírez obtuvo la banda de Miss Simpatía y, junto con Milagros Sosa, fue reconocida en la categoría Miss Amistad.

La celebración contó con la presencia del intendente Rodrigo “Pipo” Durán, integrantes de su gabinete, reinas de otras localidades y fiestas, así como representantes de comercios, empresas e industrias. El encuentro reafirmó el valor de esta elección como parte de las tradiciones festivas de Eldorado.

