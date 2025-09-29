Eldorado celebra sus 106 años de historia.

Eldorado conmemora este 29 de septiembre su 106° aniversario, destacando los valores fundacionales de trabajo, cooperación y visión de futuro que continúan guiando su crecimiento.

Reconocida por su desarrollo constante y su diversidad cultural, la ciudad rinde homenaje a quienes, con esfuerzo y esperanza, dieron origen a una comunidad que se proyecta hacia adelante.

Los orígenes de Eldorado se remontan a 1919, en un contexto mundial atravesado por las secuelas de la Primera Guerra Mundial. En ese escenario, familias europeas llegaron a la Argentina en busca de paz y oportunidades, eligiendo Misiones por su riqueza natural y sus posibilidades de desarrollo. Con sus costumbres, lenguas y tradiciones, aportaron a la construcción de una identidad plural que aún perdura.

La colonización particular dirigida comenzó un 29 de septiembre de 1919, impulsada por Adolfo Julio Schwelm, nacido en Frankfurt, Alemania, en 1882. Su liderazgo resultó decisivo para el desarrollo inicial de la región. Hoy, más de un siglo después, Eldorado celebra su presente honrando esas raíces y reafirmando su compromiso con el progreso colectivo y el bienestar de las próximas generaciones.