Detuvieron un ex soldado en el marco del crimen de una mujer hallada en Bernardo de Irigoyen.

La Policía de Misiones detuvo a un hombre de 26 años, ex soldado voluntario, en el marco de la investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer en la localidad de Bernardo de Irigoyen. El arresto se concretó en el barrio Ramos, luego de un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso y secuestrar su Chevrolet Corsa Classic, señalado como posible vehículo utilizado para el traslado del cadáver.

El cuerpo sin vida de la víctima, una mujer de aproximadamente 65 años, fue encontrado el domingo pasado en una zona boscosa del paraje Juan Manuel de Rosas, a tres kilómetros de la Ruta Nacional 101. Estaba entre malezas y montículos de tierra, junto a un par de zapatos, un anteojo y una funda de asiento que pertenecería al automóvil incautado.

El informe preliminar del médico policial reveló que la mujer presentaba un fuerte golpe en el cráneo, cortes profundos en el cuello, heridas en tráquea y vasos sanguíneos, además de lesiones con arma blanca en brazos, abdomen y espalda, lo que evidenciaría un ataque de extrema violencia. La muerte se habría producido horas antes del hallazgo y los investigadores sospechan que el crimen no ocurrió en el lugar donde apareció el cuerpo.

Las pesquisas se desarrollan de manera conjunta con autoridades brasileñas, ya que en territorio misionero no existen denuncias recientes por desapariciones. La principal hipótesis es que la víctima sea brasileña e incluso que el homicidio se haya cometido en ese país. Se esperan en las próximas horas los resultados preliminares de la autopsia para avanzar en la identificación de la mujer y en el esclarecimiento del caso.