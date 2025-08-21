Cortes de ruta en Jardín América y Puerto Libertad.

Este jueves 21 de agosto, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) lleva adelante un paro de 24 horas que incluye la no asistencia a los lugares de trabajo y cortes de ruta en distintos puntos de Misiones. Las concentraciones comenzaron a partir de las 8 de la mañana.

Uno de los puntos de protesta se desarrolla en Puerto Libertad, frente al Parque Acuático Urugua-í, sobre la Ruta Nacional 12. Otro se ubica en la ciudad de Jardín América, también sobre la misma vía, aunque la organización no precisó la ubicación exacta.

Bajo el lema “¡La protesta no es delito! ¡La lucha por el salario no es delito!”, los manifestantes reclaman la absolución de Mónica Gurina, secretaria general de la CTA, y de Leandro Sánchez, secretario general adjunto de la central sindical en Misiones.

El MPL advirtió que mantendrá las medidas de fuerza durante toda la jornada, en reclamo de la situación judicial de los dirigentes y en defensa de los derechos laborales y salariales.

