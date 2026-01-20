Convocan a audiencia pública en Eldorado para debatir un posible aumento del boleto urbano.

El Concejo Deliberante de Eldorado convocó a una audiencia pública para analizar el pedido de actualización del precio del boleto del transporte urbano, un paso obligatorio establecido por la Carta Orgánica Municipal antes de avanzar con cualquier modificación tarifaria. La audiencia se realizará el próximo 2 de febrero, a partir de las 8:00, en la sede legislativa ubicada sobre avenida San Martín 175, kilómetro 6, y estará abierta a la participación de vecinos, instituciones y representantes de comisiones barriales.

La convocatoria se da en un contexto sensible para el sistema de transporte local, luego de que el cuerpo deliberativo aprobara por mayoría una prórroga excepcional de la concesión del servicio a la empresa ETCE SRL. Esta extensión, votada en una sesión extraordinaria el viernes 16 de enero, garantiza la continuidad de un servicio esencial para miles de usuarios y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026.

Desde el Concejo Deliberante aclararon que la audiencia pública tendrá carácter consultivo y no vinculante, por lo que las exposiciones no definirán de manera directa la decisión final. Sin embargo, destacaron que se trata de una instancia clave para escuchar a la comunidad y recoger opiniones de los distintos sectores involucrados en el transporte urbano.

La inscripción para participar como expositor o asistente se realiza en la Mesa de Entrada del Concejo Deliberante, desde el 19 de enero y hasta el 30 de enero de 2026, en el horario de 8:00 a 11:00. La convocatoria está dirigida al público en general y a representantes barriales.

El pedido de aumento fue presentado por la empresa prestataria y contempla nuevos valores para el boleto a partir del 14 de enero: $1.700 con tarjeta electrónica, $2.000 con pago en efectivo y $1.000 para el boleto estudiantil. Además, se proyecta una segunda actualización desde el 1 de marzo de 2026, con tarifas de $2.000 con tarjeta, $2.500 en efectivo y $1.300 para estudiantes, montos que serán puestos a consideración durante la audiencia.

La prórroga del contrato se resolvió luego de que dos procesos licitatorios no prosperaran: el primero quedó desierto por falta de oferentes y el segundo fue declarado no conveniente por el Ejecutivo municipal, al considerar que las propuestas económicas podían generar un fuerte impacto en los usuarios.

Con la continuidad del servicio asegurada de manera transitoria y la audiencia pública ya fijada, Eldorado inicia una etapa clave para definir el futuro del transporte urbano, buscando equilibrar la sustentabilidad del sistema con la protección del interés de los vecinos, de cara a soluciones más estructurales para 2026.