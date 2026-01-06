Avanza la licitación del transporte urbano en Eldorado: Kenia y ETCE presentaron ofertas

En el marco del segundo llamado a Licitación Pública Nacional, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Nº 2, destinada a otorgar la concesión del servicio. El acto se desarrolló desde las 9 en el SUM del Edificio Central municipal y contó con la presentación de dos oferentes.

En esta instancia formalizaron sus propuestas las empresas Kenia S.A. y ETCE, actual prestataria del servicio, cuya concesión fue extendida de manera transitoria hasta el próximo 15 de enero. Si bien ambas firmas se presentan bajo distintas razones sociales, pertenecen al mismo grupo empresario, el Grupo Horianski.

La apertura contó con la presencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, entre ellos el director de Tránsito, Fernando Caro; el presidente del Parque Industrial, Marcelo Kohler; el contador Sebastián Caffetti y el secretario de Obras Públicas, Fabián González. En representación del Concejo Deliberante participaron los ediles Esteban Noller, Jorge Darío Doldán y María Cristina Bandera.

El nuevo llamado se concretó luego de que la primera licitación, realizada en octubre, no lograra avanzar. En aquella oportunidad, tres empresas retiraron los pliegos, pero solo una presentó oferta y solicitó una prórroga para completar la documentación técnica y económica, lo que dejó el proceso en análisis.

Ante la inminencia del vencimiento de la concesión vigente, el Ejecutivo municipal solicitó en noviembre una extensión por dos meses para asegurar la continuidad del servicio. En esta segunda convocatoria se introdujeron cambios en el pliego con el objetivo de ampliar la participación de oferentes y avanzar en una definición estructural del sistema de transporte urbano.

Según lo informado, el proceso busca establecer un nuevo esquema operativo con proyección a partir de 2026. Tras la apertura de sobres, la comisión de licitación inició el estudio técnico y económico de las propuestas presentadas.

Uno de los aspectos centrales del análisis es el costo del servicio y su incidencia en la tarifa que deberán afrontar los usuarios, en un contexto marcado por la reducción de subsidios nacionales y la vigencia de aportes municipales y provinciales, como el Boleto Estatal Gratuito. En ese marco, ETCE habría presentado una tarifa técnica de $4.000, mientras que Kenia propuso $3.500.

De acuerdo al cronograma previsto, la comisión integrada por representantes del Ejecutivo y del Concejo Deliberante emitirá su dictamen en los próximos días, y la definición final sobre la adjudicación del servicio se conocería este miércoles.