Niños de escuelas rurales de alta montaña visitaron Casa de Gobierno

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó una jornada especial al recibir en Casa de Gobierno a 45 alumnos de las escuelas rurales N°218 de Chasquivil y N°219 de Ancajuli, quienes por primera vez viajaron a la capital tucumana gracias a un operativo logístico que incluyó traslados en helicóptero y camionetas 4x4.

Una experiencia inolvidable

Los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario recorrieron espacios históricos, culturales y deportivos de la provincia, en una experiencia que marcó un antes y un después en su formación: “Estos viajes enriquecen la formación de nuestros niños y niñas, pero también nos permiten reconocer la tarea de los docentes que enseñan en lugares de difícil acceso”, destacó Jaldo.

El mandatario puso en valor el trabajo de los educadores rurales: “Con sacrificio y gran vocación sostienen la enseñanza cada día en contextos difíciles”. Aseguró que la sonrisa de los alumnos refleja la felicidad y el sentido de inclusión de este tipo de iniciativas.

En la actividad estuvieron presentes el ministro del Interior, Darío Monteros; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; y el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, quienes compartieron la jornada con los estudiantes y docentes.