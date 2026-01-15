Mantenimiento y refacciones: preparan escuelas durante el receso de verano

Con el calendario escolar en cuenta regresiva, la Provincia activó un esquema de trabajo para intervenir escuelas durante el receso de verano.

La idea es aprovechar las semanas sin clases para avanzar con mantenimiento, refacciones y arreglos que suelen requerir aulas vacías y tiempos de obra más largos, de modo que los establecimientos lleguen en condiciones al inicio del ciclo lectivo.

Mesa técnica y definición de prioridades

El cronograma comenzó con una mesa de coordinación en la que se ordenaron prioridades de infraestructura y logística de intervención. El plan contempla relevamientos técnicos y una combinación de tareas preventivas y correctivas, según la situación de cada edificio escolar y las demandas de cada zona de la provincia.

Trabajo y plazos

Los equipos de la Secretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares trabajarán de manera articulada para optimizar recursos y cumplir los plazos previstos, con un esquema intensivo típico del verano. El objetivo central es evitar que las tareas impacten luego en el normal desarrollo del calendario escolar.

La coordinación se realizó bajo la órbita del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a cargo del ing. Marcelo Nazur. La reunión fue encabezada por el secretario de Obras Públicas, ing. Jorge Chrestia, y participaron Ana Saguir y equipos técnicos de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, responsables del seguimiento de los proyectos.

Al cierre del encuentro, Jorge Chrestia sostuvo: “Estamos adelantando los tiempos de planificación. El verano es una ventana de oportunidad clave para ingresar a las escuelas y realizar los trabajos más complejos. Estamos coordinando equipos para que la infraestructura educativa esté a la altura de lo que los tucumanos necesitan, enfocándonos en un inicio de clases sin contratiempos”.