Libreta Sanitaria al día: Catamarca activa los controles para el Ingreso 2026

La cuenta regresiva para el regreso a clases también se juega en el terreno de la prevención. En la provincia, comenzó el operativo Ingreso 2026, una agenda de controles destinada a que estudiantes lleguen al primer día con la Libreta Sanitaria completa, sin corridas de último momento.

El programa funciona en el EDI Provincial, sobre Avenida Circunvalación y Ruta 38, y mantiene un esquema pensado para acomodarse a las rutinas familiares: atención de lunes a viernes, con doble franja horaria (mañana y tarde).

La convocatoria está vigente hasta el 27 de febrero, una ventana clave para ordenar el trámite con anticipación.

Más allá del requisito escolar, la iniciativa busca reforzar un mensaje simple: hacerse el control a tiempo evita demoras, permite detectar necesidades de seguimiento y abre el año con un paso preventivo que beneficia a toda la comunidad educativa.