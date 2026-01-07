Libreta Sanitaria al día: Catamarca activa los controles para el Ingreso 2026

Tendencias
Sofía Zámolo dio cátedra de estilo y se sumó a la tendencia de la bikini de breteles cruzados y del color de la temporada
La cuenta regresiva para el regreso a clases también se juega en el terreno de la prevención. En la provincia, comenzó el operativo Ingreso 2026, una agenda de controles destinada a que estudiantes lleguen al primer día con la Libreta Sanitaria completa, sin corridas de último momento.
Más allá del requisito escolar, la iniciativa busca reforzar un mensaje simple: hacerse el control a tiempo evita demoras, permite detectar necesidades de seguimiento y abre el año con un paso preventivo que beneficia a toda la comunidad educativa.