Legislatura: estudiantes tucumanos conocieron detalles de la misión Talud IV

La Legislatura de Tucumán abrió sus puertas a la ciencia con una jornada educativa que reunió a más de 200 estudiantes de escuelas experimentales y técnicas de la provincia. El encuentro fue impulsado por el legislador Gabriel Yedlin, acompañado por Augusto Bellomio, director del CONICET NOA Sur, y tuvo como invitada a la Dra. Carla de Aranzamendi, integrante del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET–UNC).

Previamente, la investigadora fue recibida y distinguida en Casa de Gobierno por el vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo, Miguel Acevedo.

La expedición Talud IV y el valor de la ciencia argentina

De Aranzamendi forma parte del Grupo de Estudios del Mar Profundo de la Argentina y participó en la campaña “Talud IV”, que exploró el Cañón Submarino Mar del Plata, en el fondo del Mar Argentino. Durante su exposición, compartió los detalles de la expedición y respondió preguntas de los alumnos.

“La verdad que el reconocimiento que recibimos es muy importante, no solo para nuestro grupo, sino también para todo el CONICET y para la ciencia argentina en general”.

“En este contexto tan difícil de desfinanciamiento, venir a Tucumán, recibir este cariño y poder contar qué hacemos, para qué sirve la investigación científica, es un verdadero mimo al alma. Nuestra tarea no termina en el laboratorio ni en el barco: también es comunicar, compartir con la sociedad y despertar la curiosidad de los chicos sobre el valor del conocimiento”, expresó la investigadora.

Además, dejó un mensaje de defensa de la educación pública y la ciencia: “Un país sin ciencia no existe, es un país pobre. Tenemos que seguir defendiendo lo que producimos en nuestro propio país y animar a los jóvenes a ser parte de eso. Ser científico es una carrera hermosa, que exige sacrificio pero que también te permite viajar, conocer culturas, aprender y, sobre todo, transmitir lo que descubrimos para que otros también puedan construir sobre ese conocimiento”.

Un puente entre la Legislatura y la comunidad científica

El legislador Gabriel Yedlin destacó la importancia de que el Parlamento se convierta en un espacio de encuentro con la ciencia: “El paso de Carla por la Legislatura nos llena de orgullo. Poder tenerla hoy compartiendo su experiencia con estudiantes tucumanos es una alegría enorme. Desde la Legislatura buscamos abrir las puertas a la ciencia, a la educación y a la juventud, porque creemos que el conocimiento es la base del desarrollo”.

“En un momento de tanta incertidumbre y desánimo, mostrar lo que somos capaces de hacer como país es también una forma de esperanza”.

Asimismo, subrayó que: “Un país que se desarrolla necesita apostar a la ciencia y la técnica. Cuando un Estado prioriza algo, pone gente, tiempo y recursos. Si no pone las tres cosas, no hay prioridad real. Por eso este acompañamiento tiene un valor simbólico y político muy grande: reivindica a nuestros científicos, al sistema público de investigación, y demuestra que en Tucumán seguimos creyendo en una Argentina que crece desde el conocimiento y la educación”.

La mirada de los jóvenes

La jornada dejó también impresiones de los estudiantes participantes. Corina Molina Figueroa, del Gymnasium Universitario, comentó:“Aprendí que Argentina tiene lugares hermosos para explorar, me gustaría estudiar biología marina. Es muy valioso que se apoye a la ciencia desde la Legislatura”.

Por su parte, Nicolás Luna Uribe, también alumno del Gymnasium, agregó:“Nunca me imaginé poder charlar con científicos en persona. Es una experiencia muy linda para nosotros”.

Continuidad académica

La visita de la Dra. De Aranzamendi continuará en la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Ciencias Naturales y el Instituto Miguel Lillo, reforzando la articulación entre la comunidad científica, el sistema educativo y el Estado provincial.