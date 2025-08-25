La UNT y FEPUT trabajarán en proyectos de investigación y capacitación

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT) firmaron un convenio marco de cooperación institucional con el objetivo de fortalecer la vinculación académica, científica, de capacitación y de extensión universitaria.

El acto se realizó en la sala de sesiones del Honorable Consejo Superior y estuvo encabezado por el rector Ing. Sergio Pagani y el presidente de FEPUT, Alberto Moyano.

Alcances del convenio

El documento establece un marco institucional que permitirá el desarrollo de actividades conjuntas de investigación, docencia y extensión, además de programas de capacitación para graduados universitarios, seguimiento de trayectorias profesionales y acciones de promoción cultural.

Cada proyecto se definirá mediante actas complementarias que precisarán objetivos, plazos, responsables y presupuestos, con el fin de dar formalidad y continuidad a las acciones.

El rector Pagani destacó la relevancia del acuerdo: “Es un convenio muy importante porque es la conexión natural que tenemos desde la universidad con los graduados universitarios; nos va a permitir llegar a todas las profesiones para establecer un vínculo que va a tener beneficio para nosotros, primero para realimentar nuestra educación en la carrera de grado, ver qué sugerencias nos hacen los graduados en relación al dictado de las carreras y por otro lado ofrecer sobre la base de necesidades lo que hoy es imprescindible en cualquier profesión que es la formación continua".

“Así que una vez superado el grado necesitamos todos seguir formándonos”.

Por su parte, Moyano, valoró el impacto del acuerdo: “Es un trabajo que veníamos realizando desde el año pasado, donde le veníamos a plantear al rector la inquietud de sumarnos desde la federación con todos los colegios que la pertenecen, que son 21 colegios de profesionales, a aportar y a colaborar en el tema de relevamiento, encuesta dirigida desde la universidad hacia sus egresados y que nuestro espacio lo contemplamos como matriculados, que lo contenemos cuando egresan y que tenemos ese mismo objetivo de querer tener datos fidedignos y exactos de nuestros profesionales y de los egresados de la UNT en lo que se respecta a su aspecto laboral, a su aspecto académico, a su formación continua y a su desarrollo profesional en cada especialidad de su competencia”.

Moyano concluyó resaltando la importancia de la alianza: “Este convenio resulta fundamental para ambas instituciones que son la universidad y a los colegios, que en este caso están representados por la federación”.