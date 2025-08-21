Educación

La UNT será sede del Foro Internacional “Bosques y Tecnología”

Entre el 25 y el 28 de agosto, Tucumán se convertirá en un espacio de debate global sobre sustentabilidad y gobernanza ambiental, con la Universidad como anfitriona.

Sol Alvarez Natale

21 de agosto de 2025,

Expertos internacionales analizarán el rol de la tecnología en la conservación de bosques.

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través de sus Facultades de Ciencias Exactas y Tecnología; Agronomía, Zootecnia y Veterinaria; Ciencias Económicas y Ciencias Naturales e IML, será protagonista del Foro Internacional “Bosques y Tecnología”, un encuentro que busca articular conocimientos académicos, políticas públicas y experiencias comunitarias para enfrentar los desafíos ambientales de la región.

El evento se desarrollará en el marco del Programa de Fortalecimiento de Gobernanza Territorial y tendrá como eje central al Bosque Modelo Tucumán, una plataforma de gobernanza participativa que integra conservación ambiental con desarrollo económico y social.

El foro contará con la presencia de especialistas de reconocimiento latinoamericano. Entre ellos, Fernando Carrera Gambetta, gerente de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo con sede en Costa Rica, y Simón Torres Gaviria, biólogo y docente del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con destacada trayectoria en manejo de bosques tropicales.

Ambos expertos aportarán su experiencia en instituciones líderes en investigación ambiental y sustentabilidad, ofreciendo una mirada comparada que enriquecerá el debate local.

El encuentro principal se realizará el lunes 25 de agosto a las 10 hs en el Anfiteatro Doctora Elisa Colombo, donde académicos, productores y referentes sociales analizarán el impacto de las tecnologías aplicadas al monitoreo y gestión de bosques.

La meta es debatir cómo estas herramientas pueden fortalecer la sustentabilidad de los ecosistemas naturales, en un marco de diálogo participativo y plural.

