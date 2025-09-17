La UNT se suma a la Marcha Federal Universitaria del 17 de septiembre

La Mesa Multisectorial Universitaria convoca a toda la comunidad tucumana a participar de la Marcha Federal Universitaria, que se desarrollará este miércoles 17 de septiembre en defensa de la educación pública y en rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario.

La concentración está prevista para las 16 horas en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Allí se dará lectura a un documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el frente gremial nacional, tras lo cual la columna se dirigirá a Plaza Independencia para unirse a la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán (UTN).

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, nodocentes, graduados y a la ciudadanía en general, con el objetivo de expresar el compromiso colectivo con la educación como derecho fundamental.

Como parte de las acciones previstas, este martes 16 a las 20 horas se llevará adelante el Apagón Nacional contra los Vetos, una medida que busca visibilizar el rechazo a disposiciones que afectan la educación, la salud y los servicios esenciales, y al mismo tiempo fortalecer la defensa de los derechos públicos.

La jornada universitaria se enmarca en un contexto de creciente movilización en todo el país, donde diferentes sectores confluyen en la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.