La Facultad de Artes dictará un seminario sobre la restauración de esculturas neoclásicas en el Parque 9 de Julio

La Facultad de Artes hizo pública la invitación a participar del seminario “Restauración de las esculturas neoclásicas del Parque 9 de Julio”, que se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto a las 15 horas en la Escuela de Jardinería Carlos Thays, ubicada dentro del parque.

El encuentro estará a cargo dela licenciada María Eugenia Fagalde y el licenciado Ricardo Sánchez, docente de la facultad, quienes compartirán el proceso de restauración de las esculturas que forman parte del patrimonio cultural de Tucumán.

Un patrimonio en valor

El objetivo del seminario es explicar las técnicas y etapas de restauración de las piezas neoclásicas que integran el parque, además de resaltar la importancia de su puesta en valor como parte de la memoria histórica y artística de la provincia.

Se trata de una actividad abierta a la comunidad, dirigida a estudiantes, profesionales de la conservación, docentes y público interesado en el cuidado del patrimonio artístico y cultural.