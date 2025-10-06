Educación

La FACET midió su huella de carbono institucional

Estudiantes de Ingeniería calcularon que la facultad generó 1.907 toneladas de CO₂eq en 2024, con el transporte como principal fuente de emisiones.

Sol Alvarez Natale

6 de octubre de 2025,

El estudio revela que casi el 70% de las emisiones provienen de la movilidad de la comunidad universitaria. (ilustración Sol Alvarez Natale)

La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT (FACET) alcanzó un hito ambiental al concretar el primer cálculo de su huella de carbono institucional, realizado por estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería Industrial en el marco de la cátedra Indicadores de Sustentabilidad de Productos, Procesos y Servicios.

El relevamiento se llevó a cabo siguiendo los lineamientos de la norma ISO 14064 y del GHG Protocol, estándares internacionales que permiten cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Para elaborar el diagnóstico, los estudiantes recopilaron datos mediante encuestas a alumnos, docentes y personal no docente sobre sus hábitos de transporte, registros del consumo eléctrico institucional y estimaciones del uso de papel en oficinas, librerías y espacios académicos.

Los resultados muestran que, durante 2024, la FACET generó 1.907 toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂eq). De ese total, el transporte representó el 69% de las emisiones, el consumo eléctrico el 29% y el uso de papel el 2%. Como contrapartida, el arbolado de la Quinta Agronómica, donde se emplaza la facultad, permitió compensar 30,6 tCO₂eq, destacando la importancia de los espacios verdes universitarios en la mitigación del impacto ambiental.

El cálculo de la huella de carbono es una herramienta clave para comprender nuestro impacto y diseñar estrategias de mejora continua. Este primer estudio nos permite sentar las bases para políticas institucionales de sostenibilidad que incluyan movilidad sustentable, eficiencia energética y fortalecimiento de la infraestructura verde”, señaló el doctor ingeniero Lucas Maximiliano Machín Ferrero, docente responsable del proyecto (CYKLOS – DIPyGI – FACET – UNT).

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la facultad con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, particularmente con el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, que busca promover entornos inclusivos, seguros, resilientes y ambientalmente responsables.

El proyecto involucró a casi una treintena de estudiantes, quienes aplicaron sus conocimientos técnicos a una problemática concreta, consolidando la formación académica con un fuerte sentido de responsabilidad ambiental universitaria.

