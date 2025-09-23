La Casa de Gobierno, aula abierta para los estudiantes

La Casa de Gobierno abrió sus puertas a los alumnos de tercero, cuarto y quinto grado de la Escuela Esteban de Lucca, de la comuna de La Florida y Luisiana, quienes fueron recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo. El mandatario dialogó con las docentes y se tomó fotografías con los estudiantes, en el marco de una jornada pedagógica que combinó historia, recreación y contacto con las instituciones provinciales.

La docente Noelia Acosta explicó que la salida escolar forma parte del circuito histórico de San Miguel de Tucumán, con el objetivo de que los niños conozcan los monumentos y el patrimonio cultural de la provincia.

“Venimos con una nómina de 42 niños y nuestra salida educativa está centrada en todo lo que es la historia de Tucumán, para empaparnos de esos temas que estamos abordando en las aulas”, señaló.

El itinerario también incluyó un almuerzo y actividades recreativas en El Cadillal, donde los estudiantes disfrutaron del paisaje y realizaron un tour por el dique.

La emoción de los alumnos al conocer al gobernador fue uno de los momentos más destacados de la visita: “Fue algo muy emocionante para nuestros niños, hasta nosotros nos sorprendimos al recibir a nuestro Gobernador. Fue muy grato conocerlo y él les dio sus palabras de cariño, que eso también engrandece el alma”, expresó Acosta.

Por su parte, la docente Nélida Amaya valoró el impacto de la experiencia. “Fue una experiencia hermosa para los chicos que puedan conocer a nuestro gobernador. A esta salida la venimos planificando desde el mes de junio”, contó.

“Con todo lo que vimos vamos a seguir trabajando en clase”.