Jaldo pidió a docentes y padres trabajar juntos para proteger a los niños

El gobernador Osvaldo Jaldo expresó su solidaridad con la niña tucumana de nueve años que permanece internada tras un intento de suicidio y que habría sido víctima de bullying en la escuela.

“Este es un hecho lamentable y lo primero que hay que pedir que esta niñita se recupere lo antes posible y se recupere y quede bien. Esto es lo primero que hay que rogar y que hay que orar para que así sea”, manifestó el mandatario.

En relación con el sistema educativo, Jaldo señaló: “La ministra de Educación –Susana Montaldo– también, en los establecimientos educativos, le dé instrucciones para que tome todos los recaudos necesarios para que estas cosas no ocurran o dejen de ocurrir. Y en ese sentido, también pedirles a los padres que juntos con las directoras, los docentes y el Gobierno de la Provincia, podamos proteger a estos niños”.

El gobernador remarcó que “estos niños son indefensos” y advirtió que enfrentan una niñez distinta a la de generaciones anteriores.

“Nosotros en nuestra época no ocurrían estas cosas. En las escuelas, en la familia, evidentemente no conocíamos cosas de estas características. Pero hoy ocurren y hay que atenderlas. Y nosotros como Gobierno, claro que lamentamos y vamos a acompañar”, expresó.

En cuanto a la asistencia sanitaria, Jaldo explicó: “Se le está dando toda la atención en el Hospital Avellaneda, que es un hospital público. Todos los profesionales, el ministro de Salud –Luis Medina Ruiz– está encima permanentemente para que, repito, se recupere y se recupere lo mejor posible esta niña. Y que no sigan ocurriendo casos de estas características”.

El gobernador también informó que se dio intervención a la Justicia provincial: “Hemos dado intervención a la Justicia de Tucumán. Porque también nosotros entendemos que la Justicia tiene que intervenir. Si bien esta nena es una menor pero también detrás de ella hay gentes mayores, hay papás, hay familiares. Entonces, nosotros queremos que también la Justicia haga una investigación“.

”Y nosotros también vamos a poner al Gobierno de la Provincia como querellante de la investigación”.

Finalmente, Jaldo afirmó: “Nosotros no vamos a dejar como están las cosas”, y concluyó: “Estamos hablando de la vida de una niña, y no sabemos cuántas más puede haber en la provincia de Tucumán. Tenemos que prevenir, y para eso necesitamos una investigación judicial. Necesitamos también que nuestra ministra de Educación se ponga al frente con una planificación con los docentes y los padres. Nosotros somos los responsables del bienestar de cada uno de esos niños".

“Y ese rol que el gobernador lo asume y está distribuyendo también tareas a cada uno de los que pertenecemos al Gobierno de la Provincia”.