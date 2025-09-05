Jaldo inauguró el patio cubierto de la Escuela 10 de Amaicha

La Escuela N° 10 Claudia Vélez de Cano, de Amaicha del Valle, celebró este viernes un hecho trascendental: la inauguración de su nuevo patio techado. El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto en la institución educativa, que cuenta con 119 años de historia y una matrícula de 246 alumnos de nivel Inicial y Primario, quienes asisten en jornada completa.

El mandatario llegó acompañado por los ministros Susana Montaldo (Educación), Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), la diputada nacional Gladys Medina, el intendente de Tafí del Valle Francisco Caliva, el comisionado comunal de Amaicha del Valle Paul Caillou, y el legislador Javier Noguera, entre otros.

“La escuelita ya cuenta con su patio cubierto para que lo disfruten. Hoy cumplimos con la palabra empeñada dejando inaugurado oficialmente este espacio que tendrá múltiples funciones. Aquí lo principal es el estudio, es aprender, pero luego también la escuela realiza actividades culturales y recreativas, como los talleres de folclore. La comunidad de Amaicha también hace uso de este espacio”, expresó Jaldo.

El gobernador subrayó además que los maestros “hacen patria enseñando en estas escuelas y cuidando a los niños tucumanos”.

“Para el Gobierno de la Provincia la educación está primero, por eso gracias a los docentes, a los directores y a toda la comunidad que hace posible que los niños y niñas asistan a diario a la escuela”.

Con una inversión de $57 millones, la obra beneficia a estudiantes, docentes y a toda la comunidad de Amaicha del Valle.

La jornada coincidió con el Día de la Mujer Originaria, lo que dotó al acto de un clima especial. La ministra Montaldo manifestó: “El Gobernador es inclaudicable con su compromiso de aportar a las escuelas en todos los sentidos: para el personal docente, para que las escuelas estén en buen estado. Estoy muy contenta, ya que es la tercera vez que visito esta escuela”.

Y agregó: “Aquí está la Pachamama acompañándonos, y los chicos bailaban, pero al aire libre, sin un lugar resguardado. En los días de frío realmente se siente, así que este nuevo tinglado es muy necesario”.

La funcionaria adelantó que se proyectan nuevas obras en la institución.

Por su parte, el ministro Monteros destacó: “Al patio cubierto lo esperaron por décadas los estudiantes y este Gobierno de la Provincia, en la gestión de Osvaldo Jaldo, lo pudo hacer a través de la Dirección de Construcciones Escolares”.

El director de la institución, Juan Carlos Ale, celebró: “Es una emoción muy grande. Esta obra se venía gestionando hace años y hoy, gracias a esta gestión, se concretó con rapidez. Nos permitirá desarrollar muchas actividades educativas y comunitarias”.

El director de Materiales y Construcciones Escolares, Ramón Cano, precisó que la obra abarca 240 metros cuadrados con una inversión de $57 millones.

El legislador Noguera resaltó: “En contraste con lo que ocurre a nivel nacional, mientras se desfinancia la educación, la salud y la obra pública, Tucumán sigue exhibiendo vitalidad en ese propósito, acercando soluciones a los vecinos. El Gobernador da muestras en el día a día de lo que es calidad en la gestión, el compromiso con nuestros vecinos y especialmente con comunidades que históricamente han estado tan postergadas”.