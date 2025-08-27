Jaldo formalizó la incorporación de docentes municipales al régimen provincial

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en Casa de Gobierno el acto institucional mediante el cual se rubricó el acuerdo que permite que los docentes de la Escuela Municipal “Petrona Jiménez Campero de Adami” de Yerba Buena pasen a formar parte del régimen provincial. La medida fue posible gracias al convenio entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Yerba Buena, en el marco del Pacto Fiscal.

El gobernador expresó que “Este tema ya lo habíamos tratado anteriormente, cuando abordamos la aspiración y la expectativa que tenían los docentes del municipio de Yerba Buena. En aquel momento, como habíamos empeñado nuestras palabras, debía estar el esfuerzo”.

El mandatario explicó que la intervención provincial se debió a la adhesión del municipio al Pacto Fiscal. “Muchas veces no se entiende por qué debe intervenir la Provincia. Y la Provincia debe intervenir porque el municipio de Yerba Buena está dentro del Pacto Fiscal”, sostuvo.

El acuerdo, aclaró, establece que la Provincia garantiza los recursos necesarios para el funcionamiento de los municipios, incluyendo sueldos, aguinaldos y servicios.

“Los municipios que lo suscriben se comprometen a no incorporar personal, no recategorizar ni modificar funciones. Por eso, el Ministro de Interior elaboró el acta correspondiente para que ustedes sean incorporados en función de lo solicitado”, detalló.

Más adelante, Jaldo agregó: “Cuando firmamos las paritarias, además de las recomposiciones salariales, también acordamos ítems como el pase a planta. Son actos que requieren coordinación entre distintos ministerios, y eso lleva tiempo. No es falta de voluntad, sino cumplimiento de los procedimientos”.

Y concluyó con un mensaje enfático: “Hoy estamos formalizando aquella palabra. Si bien ha pasado un tiempo, no fue por voluntad de no cumplir, sino por el tiempo que demandan los trámites. Una vez más, el Gobierno de la Provincia ha cumplido”.

El convenio y su alcance

El acta fue rubricada por el ministro de Interior, Darío Monteros, y el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola. El documento autoriza el inicio de las altas docentes para la escuela municipal, aunque la gestión de la institución continuará bajo la órbita municipal. El municipio, a su vez, se hará cargo de cualquier diferencia que pudiera surgir por escalafón docente o por el reconocimiento de derechos laborales.

Reacciones de las autoridades

El vicegobernador Miguel Acevedo celebró la medida:“Representa una gran alegría haber intercedido para que se concrete este reconocimiento tan esperado por los docentes”. Recordó además que la gestión se inició con una reunión realizada el 20 de agosto en la Legislatura. “Hoy, tras completar los trámites administrativos, se ha firmado el convenio y se podrá incluir a los docentes en el escalafón”, indicó.

El ministro Monteros destacó que “El convenio reconoce con el escalafón docente de la Provincia a los docentes de la Escuela Municipal. No hay duda de que este es un derecho que tienen nuestros docentes porque brindan la misma educación que cualquier escuela pública, parroquial o privada, como lo dijo nuestro Gobernador".

“A partir del mes que viene, la liquidación del personal de la Escuela Municipal, en lo que se respecta a los docentes, saldrá con el mismo escalafón del personal docente de la Provincia”.

Asimismo, el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Yerba Buena, Roberto Salcedo, remarcó: “Los docentes de la escuela eran municipales hasta hoy, ya que gracias al Gobernador, al Vicegobernador y al Ministro de Interior, les dieron un derecho que les corresponde a los docentes, que lo venían planteado hace más de dos décadas y media”.

Por su parte, la delegada del nivel primario, Marcela Brizuela, manifestó: “El reconocimiento como docentes provinciales es un derecho que venimos reclamando desde hace más de 20 años y el gobernador Osvaldo Jaldo nos escuchó. Es un sueño hecho realidad”