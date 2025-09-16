Jaldo dejó inaugurada la Escuela N°39

La comuna de San Felipe y Santa Bárbara vivió este lunes una jornada histórica con la inauguración de la Escuela N°39 “Andrés Chazarreta”, una obra que beneficiará a más de 50 niños y niñas de la zona y que demandó una inversión superior a los 63 millones de pesos.

El acto fue encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por la ministra de Educación Susana Montaldo; los diputados nacionales Gladys Medina y Agustín Fernández; el comisionado comunal Nahuel Villa; el intendente de Simoca Elvio Salazar; legisladores, concejales, comisionados comunales y autoridades provinciales.

El establecimiento N°39 “Andrés Chazarreta” se suma a otras 11 inauguradas en menos de dos años.

Un edificio esperado

La nueva escuela cuenta con instalaciones modernas que permitirán desarrollar actividades pedagógicas, recreativas y comunitarias en condiciones óptimas.

Jaldo celebró: “Hoy es una alegría estar inaugurando esta escuelita que se construyó desde cero. Es la número 12 o 13 que hemos realizado en tan solo un año y ocho o nueve meses de gobierno”.

El mandatario recordó que la obra estaba paralizada desde 2022: “Era una lástima ver obras iniciadas y abandonadas mientras alumnos y docentes seguían educando en condiciones adversas. Por eso hoy es una satisfacción dejar inaugurado este establecimiento”, afirmó.

Educación como herramienta de cambio

El gobernador agradeció el compromiso de los docentes: “A pesar de que funcionaban en un edificio revocado con barro, nunca dejaron de enseñar. Incluso en momentos difíciles de pandemia o epidemias, siempre estuvieron al frente del aula”.

Además, llamó a reforzar el presentismo escolar: “El desafío no es sólo levantar edificios, sino también asegurar que los niños permanezcan en el sistema educativo”.

En esa misma línea, la ministra Montaldo agregó: “Si contamos que estamos un año y diez meses en la gestión, cada dos meses inauguramos una escuela. Nuestro compromiso es con la justicia educativa”.

La obra demandó más de 63 millones de pesos y marca otro paso en el plan educativo de la provincia.

Por su parte, la directora del flamante establecimiento expresó: “Teníamos una escuela que necesitaba arreglos urgentes y hoy contamos con un edificio impecable, con aulas confortables, comedor propio y nivel inicial y primario”.

El comisionado comunal resaltó: “Hoy no solo inauguramos una escuela, sino el espacio donde nacen los sueños, donde se forman los hombres y mujeres del futuro”.

Para finalizar, la diputada Medina subrayó que “el gobernador está cumpliendo con uno de los ejes fundamentales de su gestión: educación, salud y seguridad”.