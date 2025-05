Jaldo defendió la esencialidad de la educación en medio del debate por el derecho a huelga

Durante una conferencia de prensa brindada esta mañana, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió al reciente decreto del gobierno nacional que reglamenta el derecho a huelga en sectores considerados críticos, como la salud, el transporte y la educación. Aunque evitó opinar directamente sobre la medida, fue contundente al reivindicar la importancia del sistema educativo.

“La Educación es un servicio fundamental para que saquemos de la problemática y crisis a la Argentina. Cuando hablamos de los índices de pobreza e indigencia no solo hablamos de alimento y servicios”, sostuvo el mandatario.

Jaldo insistió en que la educación debe ser vista como una herramienta transformadora: “Tenemos que educar a nuestros niños y jóvenes con una muy buena preparación y ellos encontrarán el mejor camino para su presente y futuro, por eso la educación es esencial y fundamental para la vida de los seres humanos, tucumanos y argentinos”, afirmó.

Sobre el decreto presidencial que establece porcentajes mínimos de prestación de servicios durante huelgas, Jaldo prefirió no profundizar, aunque hizo un llamado al sindicalismo: “En cuanto al tema del derecho de huelga lo escuché como anuncio, no sé de qué se trata, no vi la reglamentación”, explicó.

Sobre esta línea, el mandatario agregó: “Le sugiero a las autoridades que representan a la Confederación General del Trabajo (CGT) para abajo que se pongan más activos y vean de qué se trata, y son ellos los que más específicamente están en el tema”.

EL DECRETO EN DETALLE

El gobierno nacional firmó el miércoles un decreto que obliga a garantizar niveles mínimos de servicio durante medidas de fuerza en sectores considerados esenciales. Entre las actividades que deberán asegurar un 75% de funcionamiento se encuentran los servicios sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos; transporte y distribución de agua, gas, energía y medicamentos; y todos los niveles de la educación formal: inicial, primaria, secundaria y especial.

También se incluye a las telecomunicaciones, el control aéreo, el dragado y remolque de buques, además de los servicios aduaneros, migratorios y vinculados al comercio exterior.

Para otras actividades, como la producción de medicamentos, el transporte terrestre y subterráneo, los medios de comunicación, la industria y los servicios bancarios y gastronómicos, el piso mínimo establecido es del 50%.