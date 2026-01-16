Instalarán cámaras, sensores y alarmas en escuelas públicas de la provincia

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca anunció la puesta en marcha de la Red de Escuelas Seguras, una iniciativa orientada a reforzar la seguridad en establecimientos públicos mediante la incorporación de tecnología y un esquema de trabajo coordinado entre actores del sistema educativo.

Según se informó, la propuesta contempla la instalación de cámaras, sensores y alarmas, además de instancias de capacitación y “trabajo en red” para prevenir incidentes, cuidar los recursos de las instituciones y sostener condiciones adecuadas para la convivencia escolar.