Fechas y horarios para inscribirse al Curso de Nivelación de Ciencias Económicas

La Facultad de Ciencias Económicas anunció que ya está abierto el período de inscripción al Curso de Nivelación 2026, instancia prevista para aspirantes que planean comenzar su recorrido universitario en febrero.

El trámite estará disponible desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 29 de enero de 2026, y se realizará exclusivamente por medios digitales.

En la sede de San Miguel de Tucumán, el Curso de Nivelación comenzará el 2 de febrero de 2026 en la Facultad de Ciencias Económicas, ubicada en avenida Independencia 1900, según el horario y el espacio asignado a cada comisión.

Comisiones habilitadas (San Miguel de Tucumán):

Comisión 1: lunes, miércoles y viernes, 7.30 a 11 – Anfiteatro 2

Comisión 2: lunes, miércoles y viernes, 8 a 11.30 – Anfiteatro 1

Comisión 3: lunes, miércoles y viernes, 8.30 a 12 – Aula 6

Comisión 4: lunes, miércoles y viernes, 15 a 18.30 – Aula 6

Comisión 5: lunes, miércoles y viernes, 15.30 a 19 – Aula 9

Comisión 6: lunes, miércoles y viernes, 15.30 a 19 – Aula 14

Aguilares

Para la Extensión Áulica de Aguilares, el inicio está previsto para el 3 de febrero de 2026, en el Centro Universitario Multidisciplinario de Aguilares, con comisiones definidas por turnos.

Comisiones habilitadas (Aguilares):

Comisión 1: martes y jueves, 15 a 18.30 – Espacio físico a confirmar

Comisión 2: martes y jueves, 15 a 18.30 – Espacio físico a confirmar

Recomendación final para ingresantes

Desde la unidad académica recordaron que es clave respetar los plazos, completar correctamente la inscripción digital y verificar la comisión elegida para poder iniciar el cursado sin inconvenientes.