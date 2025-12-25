Escuelas más seguras: reparaciones eléctricas y recambio de luminarias en 16 instituciones

Durante diciembre, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca desarrolló tareas de mantenimiento general en electricidad en distintos edificios escolares, con el objetivo de reforzar condiciones de seguridad, mejorar el funcionamiento y sumar confort en los espacios de enseñanza.

Según lo detallado, las acciones incluyeron reparación y adecuación de instalaciones eléctricas, además del recambio e instalación de luminarias LED, ventiladores, fotocélulas y mejoras en tableros y acometidas.

Escuelas y dependencias alcanzadas

Las intervenciones se realizaron en las siguientes instituciones:

Escuela N° 199 “San Jorge”

Escuela N° 285 “Provincia de Chaco” – Huillapima (Capayán)

JIN N° 6 – Anexo II

Escuela N° 443 – La Falda de San Antonio (Fray Mamerto Esquiú)

E.D.J.A. N° 28

Pabellón N° 13

Escuela N° 162 – B° 9 de Julio

ISAC

Escuela N° 491 “Naciones Unidas”

Escuela N° 28 “Clorinda Orellana Herrera”

JIN N° 1

Escuela de Capacitación Laboral para Jóvenes N° 34

Parque Automotor

Escuela N° 127 “San José Obrero”

Escuela Primaria N° 993

Escuela N° 278 – Tacana (Ancasti)

Con estas tareas, la cartera educativa señaló que continúa trabajando para sostener edificios escolares seguros, funcionales y adecuados en toda la provincia.