Escuelas más seguras: reparaciones eléctricas y recambio de luminarias en 16 instituciones

Durante diciembre, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca desarrolló tareas de mantenimiento general en electricidad en distintos edificios escolares, con el objetivo de reforzar condiciones de seguridad, mejorar el funcionamiento y sumar confort en los espacios de enseñanza.
Según lo detallado, las acciones incluyeron reparación y adecuación de instalaciones eléctricas, además del recambio e instalación de luminarias LED, ventiladores, fotocélulas y mejoras en tableros y acometidas.
Escuelas y dependencias alcanzadas
Las intervenciones se realizaron en las siguientes instituciones:
- Escuela N° 199 “San Jorge”
- Escuela N° 285 “Provincia de Chaco” – Huillapima (Capayán)
- JIN N° 6 – Anexo II
- Escuela N° 443 – La Falda de San Antonio (Fray Mamerto Esquiú)
- E.D.J.A. N° 28
- Pabellón N° 13
- Escuela N° 162 – B° 9 de Julio
- ISAC
- Escuela N° 491 “Naciones Unidas”
- Escuela N° 28 “Clorinda Orellana Herrera”
- JIN N° 1
- Escuela de Capacitación Laboral para Jóvenes N° 34
- Parque Automotor
- Escuela N° 127 “San José Obrero”
- Escuela Primaria N° 993
- Escuela N° 278 – Tacana (Ancasti)
Con estas tareas, la cartera educativa señaló que continúa trabajando para sostener edificios escolares seguros, funcionales y adecuados en toda la provincia.