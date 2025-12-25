Educación

Escuelas más seguras: reparaciones eléctricas y recambio de luminarias en 16 instituciones

Las tareas apuntaron a mejorar funcionamiento y confort, con mejoras en tableros, acometidas, ventiladores y tecnología LED.

Redacción Vía Catamarca

25 de diciembre de 2025,

Un paquete de intervenciones técnicas buscó optimizar seguridad, funcionamiento y condiciones de trabajo en aulas y dependencias.

Durante diciembre, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca desarrolló tareas de mantenimiento general en electricidad en distintos edificios escolares, con el objetivo de reforzar condiciones de seguridad, mejorar el funcionamiento y sumar confort en los espacios de enseñanza.

Según lo detallado, las acciones incluyeron reparación y adecuación de instalaciones eléctricas, además del recambio e instalación de luminarias LED, ventiladores, fotocélulas y mejoras en tableros y acometidas.

Escuelas y dependencias alcanzadas

Las intervenciones se realizaron en las siguientes instituciones:

  • Escuela N° 199 “San Jorge”
  • Escuela N° 285 “Provincia de Chaco” – Huillapima (Capayán)
  • JIN N° 6 – Anexo II
  • Escuela N° 443 – La Falda de San Antonio (Fray Mamerto Esquiú)
  • E.D.J.A. N° 28
  • Pabellón N° 13
  • Escuela N° 162 – B° 9 de Julio
  • ISAC
  • Escuela N° 491 “Naciones Unidas”
  • Escuela N° 28 “Clorinda Orellana Herrera”
  • JIN N° 1
  • Escuela de Capacitación Laboral para Jóvenes N° 34
  • Parque Automotor
  • Escuela N° 127 “San José Obrero”
  • Escuela Primaria N° 993
  • Escuela N° 278 – Tacana (Ancasti)

Con estas tareas, la cartera educativa señaló que continúa trabajando para sostener edificios escolares seguros, funcionales y adecuados en toda la provincia.

