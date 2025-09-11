Educación celebró el Día del Maestro con un homenaje masivo

El Ministerio de Educación de Tucumán celebró este miércoles el Día del Maestro con un emotivo acto en el auditorio del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, donde fueron reconocidos más de 100 docentes destacados por su labor y compromiso con la educación en la provincia.

La ceremonia, realizada en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, contó con la presencia de la ministra Susana Montaldo, el vicepresidente primero de la Honorable Legislatura y presidente de la Comisión de Educación, Aldo Salomón, secretarios de Estado, directores de nivel y modalidades, supervisores, gremios y una nutrida representación del sistema educativo provincial. La orquesta de Yerba Buena aportó el marco musical al encuentro.

Palabras de reconocimiento

En su mensaje, la ministra Montaldo resaltó el legado de Sarmiento y la importancia de la docencia:“Hoy recordando el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento que fue el creador de nuestro sistema educativo y pensaba que era la herramienta fundamental para la construcción del país, restableció esta fecha como día de la docencia y el gobierno de la provincia, en nombre del Gobernador Osvaldo Jaldo, queremos felicitar y agradecer hoy a la docencia tucumana”, afirmó.

La funcionaria destacó que en esta gestión se adoptó la “pedagogía del cuidado”, donde los docentes “enseñan y cuidan porque se ocupan de establecer situaciones para que los chicos adquieran conocimiento”.

Testimonios de los homenajeados

El reconocimiento incluyó voces de los propios educadores:

Gabriela Beatriz Coronel , directora de la escuela Justiniano Frías, expresó: “Es una emoción muy grande, nos sentimos valoradas por este detalle y reconocimiento. En cada lugar en que vamos, dejamos huellas y en cada lugar en el que estamos, buscamos sembrar la diferencia”.

Carlos Prats , docente de la Escuela 155 Nasif Estefano (Concepción) y de la Escuela 305 (Aguilares), señaló: “Con esfuerzo y metodología brindada por nuestros superiores, hacemos lo posible para desarrollar de la mejor manera la calidad para nuestros alumnos y para tratar de que, cuando termine el ciclo lectivo, tenga un aprendizaje correcto”.

Daniela Sabalza, profesora de Educación Física en la escuela secundaria Olegario Víctor Andrade, sostuvo: “Con el trabajo y las estrategias, buscamos un futuro mejor para nuestros alumnos. Elijo la docencia porque amo el trabajo con los alumnos, amo enseñar y dar lo mejor de mí”.

Un día de gratitud y compromiso

La jornada tuvo como objetivo central valorar la dedicación de los maestros tucumanos, fortalecer el reconocimiento social de la docencia y reafirmar el compromiso del Gobierno de la Provincia con la educación como pilar de desarrollo.