Concursos en Arquitectura: más de 15 cargos disponibles en la UNT

El llamado incluye docentes auxiliares, ayudantes estudiantiles y profesores en Urbanismo y Taller de Proyecto.

Sol Alvarez Natale

8 de octubre de 2025,

Facultad de Arquitectura\u002E UNT\u002E

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) anunció la apertura de inscripciones para concursos de profesores regulares y docentes auxiliares, con el objetivo de cubrir cargos en distintas áreas académicas del plan de estudios vigente.

Inscripciones y plazos

Las inscripciones se reciben en el Departamento Concursos de la Facultad, de 8 a 12 horas, con plazos diferenciados según el llamado:

  • Docentes auxiliares y ayudantes estudiantiles: hasta el 16 de octubre de 2025 inclusive.
  • Profesores regulares: hasta el 21 de octubre de 2025.

Cargos por áreas académicas

  • Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión: dos cargos de Auxiliar Docente Graduado con dedicación simple; uno de Auxiliar Docente Graduado con dedicación semiexclusiva; un Ayudante Estudiantil en Tecnología; un Ayudante Estudiantil en Estructuras II (Cátedra Blanca); y un Auxiliar Docente Graduado con dedicación semiexclusiva en Diseño de Instalaciones I y Acondicionamiento Natural.
  • Proyecto y Planeamiento: diez cargos de Auxiliar Docente Graduado con dedicación semiexclusiva en Introducción a Taller de Proyecto, Taller de Proyecto Arquitectónico I a VIII y Proyecto Final de Carrera.
  • Comunicación y Forma: un Ayudante Estudiantil y un Auxiliar Docente Graduado con dedicación semiexclusiva en Técnicas Digitales I.
  • Historia y Teoría: un Ayudante Estudiantil en Urbanística I.

Concursos para profesores regulares

Además, se concursarán dos cargos en áreas estratégicas de la carrera:

  • Profesor Asociado con dedicación exclusiva en Urbanística I.
  • Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en Taller de Urbanismo y Planificación I.

Requisitos de inscripción

Los interesados deberán completar la inscripción en el Departamento Concursos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, dentro de los plazos y horarios establecidos.

https://medios.unt.edu.ar/wp-content/uploads/sites/3/2025/10/OCT25-1.pdf

