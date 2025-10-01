Concepción: alumnos recorrieron los íconos culturales de la ciudad

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Concepción organizó una jornada especial destinada a los alumnos de 2°, 3° y 4° grado de la Escuela Amalia Presbich de Piossek, en el marco de las charlas sobre Patrimonio Histórico y Cultural.

La propuesta combinó educación, recreación y descubrimiento, permitiendo a los niños acercarse de manera dinámica a los principales hitos de la historia y la vida urbana de la ciudad.

Un recorrido por lugares emblemáticos

Los estudiantes visitaron espacios representativos de la identidad concepcionense:

Teatro de la Estación , donde conocieron la riqueza artística local.

Microcentro , para observar la vida urbana cotidiana.

Plaza Mitre , que se convirtió en un punto de juegos, aprendizajes y recreación.

Catedral , donde se interiorizaron sobre la Madre Inmaculada y su valor histórico para la comunidad.

Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, que acercó a los chicos al universo de los libros y la lectura.

Aprender desde la experiencia

La jornada no solo les permitió conocer el patrimonio arquitectónico y cultural, sino también vivirlo de manera participativa, a través de dinámicas que hicieron del aprendizaje una experiencia significativa.

Desde el municipio destacaron que este tipo de actividades refuerzan el amor por la identidad local y promueven en los más jóvenes un vínculo activo con la historia y la cultura de Concepción.