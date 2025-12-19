Cierre del ciclo lectivo en Lomas de Tafí

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto de cierre del ciclo lectivo 2025 en la Escuela Nueva Barrio Lomas de Tafí sector B, en Tafí Viejo, en una jornada donde se puso en valor el trabajo cotidiano de la comunidad educativa y se repasaron metas alcanzadas durante el año, como el cumplimiento de los 180 días de clases, avances en capacitación y la incorporación de idiomas.

“Ha sido un año difícil en todos los ámbitos, pero la educación fue tomada como una verdadera política de Estado”.

En ese marco, el gobernador agradeció a la directora y al equipo docente de la institución anfitriona, y destacó “la dedicación, el esfuerzo para enseñar y contener a más de mil chicos que concurren a este establecimiento”.

180 días de clases y sostén provincial ante recortes

Al repasar los logros del año, Jaldo subrayó “los 180 días de clases cumplidos”, aun en un contexto complejo, y remarcó que la Provincia asumió con responsabilidad el pago del incentivo docente y la conectividad, frente al retiro de fondos nacionales.

En su mensaje, también valoró el rol social de la docencia: dijo que “los docentes no solo enseñan, también escuchan, contienen y ayudan a resolver problemas que los chicos traen de la casa”.

“Cerramos un 2025 de mucho trabajo y sacrificio, pero con resultados positivos y un muy buen año en materia educativa”.

Durante el acto, el mandatario tucumano resaltó políticas educativas impulsadas por el Gobierno provincial, entre ellas la capacitación docente en inteligencia artificial, la incorporación del inglés en todas las escuelas públicas y la participación de estudiantes tucumanos en ferias de ciencia y competencias nacionales e internacionales.

La escuela anfitriona: ubicación, modalidad y matrícula

La Escuela Nueva Barrio Lomas de Tafí sector B está ubicada en la intersección de Hugo Gelsi y Armando Burgos, en el Barrio Lomas 600 Viviendas. Brinda su servicio educativo en modalidad de Jornada Simple, atendiendo los niveles Inicial y Primario, y pertenece a la Zona de Supervisión N.º 6.

En cuanto a matrícula, se informó que el Nivel Primario asciende a 575 estudiantes, distribuidos en 317 alumnos en el turno mañana y 258 en el turno tarde. El Nivel Inicial cuenta con una matrícula total de 94 alumnos.

Autoridades presentes en el cierre del ciclo lectivo

Acompañaron la actividad el vicegobernador Miguel Acevedo; la ministra de Educación Susana Montaldo; el ministro de Interior Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado; el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa; el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) Hugo Cabral; los diputados nacionales Gladys Medina y Javier Noguera; la intendenta de Tafí Viejo Alejandra Rodríguez; los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y Carlos Gómez; y la directora de la institución Patricia del Valle Vallejo (Patricia Vallejo).

Las voces del acto: libertad, futuro y trabajo en equipo

El vicegobernador sostuvo que “terminamos el ciclo que transcurrió con total normalidad”, resaltó la dedicación docente y el refuerzo impulsado por la Provincia, que asumió el pago del incentivo docente.

Además, afirmó: “Disfruten la enseñanza; ser instruido y estar educado es lo que da libertad a todas las personas”.

También felicitó a los egresados y remarcó: “Sigamos trabajando unidos por una educación mejor, para que los niños tucumanos sientan el amor y el apoyo de su provincia”, indicó.

Por su parte, la ministra Susana Montaldo señaló que el cierre del ciclo lectivo “es una celebración, porque ha sido un año de mucho trabajo”, y valoró el esfuerzo conjunto de directivos, docentes y familias, unidos por “el compromiso de mejorar la calidad educativa de la provincia”.

En esa línea, remarcó que “mejorar la educación es mejorar el futuro de los niños y los jóvenes”. También destacó políticas inclusivas y logros en Ferias de Ciencia y el concurso Enseñame Tucumán, y subrayó que Tucumán es “la primera provincia del país en capacitar a sus docentes en inteligencia artificial”, con más de 10 mil docentes formados.

Finalmente, expresó su agradecimiento a la comunidad educativa y afirmó que “educar mejor es construir un futuro mejor”.

La intendenta Rodríguez destacó: “Más que un cierre de año esta celebración es dar un paso adelante en lo que respecta a educación y por supuesto seguir reafirmando nuestro compromiso tanto del Gobierno Provincial como del Gobierno Municipal de estar al lado de la educación que en nuestro derecho fundamental, la educación pública y de calidad”.

Finalmente, la directora Vallejo destacó que “nos sentimos muy orgullosos de que haya sido elegida nuestra escuela para este cierre”.

Además, detalló que la institución “es una escuela primaria que cuenta con dos turnos y tiene un total aproximado de 570 alumnos”.