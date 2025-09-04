Chumbicha ya tiene su nuevo Instituto de Educación Superior

El gobernador Raúl Jalil encabezó en Chumbicha la inauguración del nuevo edificio del Instituto de Educación Superior (IES) “Sebastián Corpacci”, una obra que marca un hito para la localidad y beneficiará a más de 30 mil habitantes de la región.

La nueva infraestructura cuenta con aulas modernas, talleres especializados y espacios culturales destinados a la formación académica y artística de estudiantes, docentes y la comunidad en general.

Durante el acto, Jalil subrayó que “la educación abre caminos” y destacó que la Provincia continúa invirtiendo en infraestructura educativa para garantizar oportunidades y fortalecer la educación pública en todos los departamentos.

El mandatario señaló que el objetivo de su gestión es asegurar que cada catamarqueño, sin importar el lugar donde viva, pueda acceder a instituciones de calidad. “Estamos construyendo futuro con cada escuela y cada instituto que inauguramos”, afirmó.

Con esta obra, Chumbicha no solo amplía su capacidad educativa, sino que también refuerza su rol como centro cultural y académico del sur catamarqueño.