“Aprendiendo a Salvar Vidas”: Salud lanzó un programa de primeros auxilios en las escuelas

El Ministerio de Salud de Catamarca puso en marcha un programa de formación en primeros auxilios destinado a estudiantes de todos los niveles educativos. La propuesta comenzó en la Escuela Municipal N.º 1 “Maestra María Emilia Azar”, con el objetivo de llevar conocimientos básicos de prevención y asistencia a cada aula de la provincia.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, busca que los alumnos aprendan a reconocer conductas de riesgo, prevenir lesiones y actuar de manera adecuada frente a emergencias cotidianas.

Contenidos de la capacitación

El programa propone enseñar a los estudiantes a:

Distinguir entre un juego inocente y una conducta de riesgo .

Prevenir lesiones por caídas, quemaduras o cortes .

Actuar a tiempo frente a un accidente escolar .

Armar un botiquín básico con elementos indispensables.

Convocatoria abierta

El plan tendrá alcance provincial y podrá ser solicitado por todas las escuelas que deseen sumarse. Para participar, las instituciones educativas pueden escribir a lesionessaludcatamarca@gmail.com.

“La escuela es un espacio clave para aprender a cuidar la vida y transmitir valores de prevención”, señalaron desde la cartera sanitaria.