Adicciones: el Ministerio de Salud refuerza la asistencia en Santa Ana

La localidad de Santa Ana avanza en la implementación de nuevos equipos de salud para acompañar a familias que enfrentan situaciones de consumo problemático. En el despacho del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, la subsecretaria de Salud, Cristina Majul, junto a su equipo técnico, recibió a las Madres del Dolor de Santa Ana.

Un equipo para el territorio

El encuentro tuvo como eje brindar tranquilidad y respuestas concretas a la comunidad. La subsecretaria anunció la conformación de un equipo territorial compuesto por un agente sociosanitario, un psicólogo y un trabajador social, que trabajarán directamente en la localidad.

Además, se avanza en la adecuación de una sala especial en el hospital de Santa Ana para la desintoxicación de pacientes, equipada con enfermeros especializados y recursos necesarios para atender estas situaciones.

“Desde el Ministerio de Salud tenemos como premisa el diálogo, la apertura y el acompañamiento. Conocemos la historia de estas madres y su lucha incansable, por eso el proyecto Nuevo Amanecer contempla las necesidades de cada territorio, y Santa Ana no es la excepción”, expresó Majul, destacando que el programa ya funciona en distintos puntos de la provincia.

El reconocimiento de las Madres del Dolor

En la oportunidad, una de las representantes de las Madres, Alicia Luz Barrio Nuevo, afirmó: “Nos vamos muy contentas porque recibimos la noticia de que ya está nombrado nuestro equipo territorial. La situación en Santa Ana es grave, vemos a muchos chicos afectados y necesitábamos esta respuesta urgente. Hoy sentimos que no estamos solas”.

Asimismo, agradecieron la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo y expresaron su deseo de poder reunirse con él en un futuro cercano.

Desde el Ministerio de Salud Pública remarcaron que la estrategia forma parte de un trabajo integral y comunitario, orientado a disminuir la demanda de consumos problemáticos y brindar acompañamiento familiar.

De esta manera, la provincia reafirma su compromiso con la salud integral y con el fortalecimiento de las redes comunitarias en cada rincón de Tucumán.