Uno por uno: estos son todos los aumentos que llegarán en agosto 2024

Peajes: No fue anunciado oficialmente, pero el Comité Nacional de Defensa del Usuario, anticipó que llegaría un aumento del 167% para la Autopista Buenos Aires - La Plata y del 139% para la Autovía 2, Ruta Provincial 11 y Conexas.

Luz y gas: No hay anuncios sobre alzas para los próximos 30 días, pero, 5 millones de personas tienen tiempo hasta el 5 de agosto para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y no perder el subsidio. Se pueden registrar aquellos hogares que tengan ingresos bajos o medios, es decir, no pasen los $3.056.091 al mes, y $3.728.431, en las zonas frías de todo el país.