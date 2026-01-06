Ruta a la Costa Atlántica: dónde cargar la nafta más barata y evitar pagar de más.

Recorrer la Ruta 2 rumbo a la Costa Atlántica es uno de los trayectos más clásicos del verano argentino. Pero más allá del tráfico y la duración del viaje, el valor del combustible pasó a ser un factor determinante al momento de organizar las paradas.

Los precios no son iguales en todos los puntos y, incluso dentro de una misma provincia, pueden registrarse diferencias significativas que inciden directamente en el presupuesto del viaje. La provincia de Buenos Aires refleja con claridad esta desigualdad.

Rutas a la Costa Atlántica

Según la localidad en la que se reposte, el precio por litro puede resultar sensiblemente más alto o más bajo que en otros puntos del mismo territorio. Esta variación obliga a los automovilistas a estar atentos al elegir en qué estación cargar, sobre todo en recorridos extensos rumbo a la Costa Atlántica.

Camino a la Costa: en qué localidades conviene cargar nafta y cuáles resultan más caras

El relevamiento de precios dentro de la provincia de Buenos Aires muestra diferencias significativas entre distintas localidades. En varios puntos del interior bonaerense, el combustible alcanza algunos de los valores más elevados en el camino hacia la Costa Atlántica.

En particular, las llamadas localidades “de paso” aparecen como las más caras y conviene evitarlas: allí el litro de nafta súper suele superar los $1.780. Por ese motivo, una de las alternativas más convenientes es cargar en la Ciudad de Buenos Aires, donde el precio ronda los $1.653 por litro.

A medida que avanza el viaje y el automovilista se aproxima a la Costa Atlántica u otros destinos turísticos, el costo del combustible tiende a incrementarse. Esto se observa especialmente en estaciones ubicadas sobre rutas clave, como la Ruta 2, donde la alta demanda estacional y el intenso flujo vehicular empujan los valores al alza.

En ese contexto, los precios actuales del litro de nafta súper indican que las localidades de tránsito más costosas son Maipú, Las Armas y General Pirán, con valores cercanos a los $1.785. Les siguen Samborombón y Chascomús, con $1.737; Lezama, con $1.722; y Castelli y Dolores, donde el litro se paga alrededor de $1.717.

Entre los destinos turísticos con precios más convenientes se destacan Pinamar, donde el litro de nafta súper ronda los $1.765; Mar del Plata y Santa Clara del Mar, con valores cercanos a los $1.758; Villa Gesell, a $1.754; Claromecó, a $1.748; y San Bernardo y Mar de Ajó, a $1.730. Más abajo en la escala aparecen San Clemente del Tuyú y Las Toninas, con $1.699, mientras que Necochea se posiciona como la opción más económica de la Costa Atlántica, con un valor aproximado de $1.619 por litro.

Estas variaciones cobran especial importancia para quienes circulan por estas zonas con el tanque casi vacío, ya que cargar en determinados puntos puede implicar un gasto mayor frente a otras alternativas disponibles dentro de la misma provincia.

El panorama cambia de manera notable en regiones alejadas del circuito turístico costero. En el sur bonaerense, localidades como Pedro Luro, Stroeder y Villalonga muestran precios considerablemente más bajos, con valores que no llegan a los $1.400 por litro. Esta situación las ubica entre los lugares más económicos del país para cargar combustible.

La brecha entre estos puntos del sur provincial y aquellas localidades donde el litro supera los $1.840 deja en evidencia un esquema de precios desigual, sin un patrón homogéneo en todo el territorio bonaerense.

El valor del combustible en otros puntos turísticos de la Argentina

El esquema de precios que se observa en el sur bonaerense presenta similitudes con el de la Patagonia, una región donde el combustible suele tener valores inferiores a los de otras zonas del país.

Esta situación provoca que, en algunos destinos turísticos, cargar nafta sea relativamente más económico que en áreas del centro o del norte argentino. Tal como sucede en la provincia de Buenos Aires, las diferencias no solo aparecen entre provincias, sino también dentro de una misma región, lo que refuerza la importancia de informarse antes de encarar un viaje de larga distancia.

En localidades turísticas alejadas de los grandes centros urbanos, el precio del combustible puede convertirse en un elemento clave al momento de planificar paradas y recorridos. Un caso ilustrativo es Ushuaia: en una estación del ACA de la ciudad fueguina, el litro de nafta súper cuesta $1.322, un 36% menos que en una estación de la misma cadena ubicada en Salta.

Este panorama permite arribar a una conclusión clara: los valores del combustible pueden variar de manera significativa tanto entre provincias como entre localidades cercanas. Conocer estas diferencias ayuda a anticiparse, evitar zonas con precios más elevados y aprovechar aquellas donde el costo por litro resulta más conveniente, sin modificar el recorrido ni el destino final del viaje.