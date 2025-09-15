Refuerzo ANSES de $67.000 en septiembre 2025: requisitos, plazos y cómo cobrarlo

La ANSES confirmó en septiembre 2025 el pago de un refuerzo económico de $67.062 a través de la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento. Se trata de un beneficio que se cobra una sola vez y está destinado a trabajadores registrados, titulares de AUH, SUAF, Prestación por Desempleo y otros grupos alcanzados, de acuerdo a lo difundido por A24.

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF), que se abonan todos los meses, la APU se otorga en momentos específicos de la vida familiar, como nacimiento de un hijo, adopción o matrimonio.

Qué es la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento

La APU es una ayuda económica que el Estado otorga para acompañar a las familias en los primeros meses de vida del bebé, una etapa en la que los gastos suelen multiplicarse (pañales, leche maternizada, ropa y controles médicos). Este beneficio está destinado a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo .

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Beneficiarios de AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

En todos los casos, los ingresos familiares deben estar por debajo del tope vigente que establece la normativa de ANSES. Un requisito clave es que el bebé tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite.

Cuánto paga ANSES en septiembre 2025

Con la actualización del 1,9% por movilidad previsional, la Asignación por Nacimiento se fijó en $67.062.

Se cobra en una sola oportunidad .

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria declarada al momento del trámite.

Documentación necesaria para cobrar la APU

Para acceder al beneficio, se debe presentar la siguiente documentación:

DNI de la madre y/o padre.

DNI del bebé.

Partida de nacimiento o sentencia de adopción, según corresponda.

ANSES verificará que toda la información esté cargada en su sistema. En caso de que falte algún dato, será obligatorio actualizarlo en una oficina de ANSES antes de continuar con el trámite.

Paso a paso para solicitar el refuerzo de $67.000