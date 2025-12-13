Reforma impositiva propone baja de impuestos para viviendas en alquiler e inversiones

La reforma laboral introduce en forma adicional modificaciones en la legislación impositiva con el objetivo de reducir la carga tributaria en sectores específicos y establecer nuevas reglas para el cálculo de impuestos.

Entre las propuestas más importantes se destaca la ampliación de exenciones al Impuesto a las Ganancias. Entre ellas se declara exenta la renta derivada del alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación, lo cual apunta a incentivar la oferta de viviendas en alquiler al reducir el impacto fiscal para los propietarios.

Asimismo, se eximen de Ganancias los rendimientos de diversas inversiones financieras, como los intereses de depósitos a plazo fijo y de valores bursátiles, aunque se establece que las monedas digitales quedan explícitamente excluidas de esta dispensa. En el Impuesto a las Ganancias para empresas, se propone una reducción en las alícuotas máximas aplicables.

A partir de 2026, la tasa del 35% se reduciría al 31,5%, mientras que la del 30% se establecería en 27%, buscando disminuir la presión fiscal sobre las sociedades que registran mayores utilidades.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la ley establece un nuevo mecanismo de actualización de los quebrantos o pérdidas fiscales generados por empresas y particulares. A partir de los ejercicios iniciados en 2025, estos quebrantos se actualizarán utilizando la variación del IPC. La finalidad de este cambio es garantizar que el valor real de las pérdidas fiscales se mantenga a lo largo del tiempo, ofreciendo una mayor certidumbre al contribuyente al momento de compensar sus ganancias.

En materia de IVA incorpora una exención para la provisión de energía eléctrica cuando esta sea utilizada en sistemas de riego destinados al sector agroindustrial. Esta medida busca impactar directamente en la reducción del costo operativo de la producción agrícola, eximiendo al productor del pago de este impuesto en un insumo específico.

Asimismo, se eliminan impuestos internos sobre rubros específicos. Se deja sin efecto el impuesto que gravaba los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y diversos vehículos y aeronaves de recreo.