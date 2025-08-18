Economía / precios

Pidió una docena de empanadas del local de Gladys La Bomba Tucumana: cuánto le cobraron

Cuánto cuesta la experiencia de probar una empanada tucumana en versión “La Bomba” en el colorido local decorado en amarillo (en honor a la famosa pollera de Gladys) en Buenos Aires.

Camila Charris
Camila Charris

18 de agosto de 2025,

Pidió una docena de empanadas del local de Gladys La Bomba Tucumana: cuánto le cobraron
Pidió una docena de empanadas del local de Gladys La Bomba Tucumana en julio 2025: cuánto le cobraron

Gladys “La Bomba Tucumana” no solo brilla en los escenarios de la música tropical: también apuesta fuerte a la gastronomía regional. A mediados de agosto de 2024, la cantante cumplió un viejo sueño y abrió locales propios de empanadas tucumanas en Buenos Aires, y desde entonces no ha parado de generar atención.

Ubicados en Recoleta (Paraguay 2387) y Belgrano (Montañeses 2038), La Bomba Empanadas Tucumanas ofrece una propuesta auténtica del norte argentino, con sabores tradicionales y algunos toques originales.

El precio de las empanadas de La Bomba Tucumana en 2025

Actualmente, cada empanada cuesta $3.100 (precio actualizado a agosto 2025). Hay que tener en cuenta que las empanadas son pequeñas, no superan los 10 cm.

  • Media docena cuesta: $16.500
  • Docena completa cuesta: $31.000

¿Qué sabores ofrece La Bomba?

La carta incluye seis variedades:

  • Pollo con cebolla de verdeo (la más jugosa y sabrosa)
  • Ternera y queso, una combinación clásica del norte
  • Hongos al malbec con queso, original y aromática
  • Carne suave, con huevo y verdeo, pero poco jugosa
  • Jamón y queso, con huevo integrado
  • Caprese, con exceso de mozzarella y poca albahaca

Todas las empanadas se cocinan en horno pizzero al momento, lo que garantiza una masa criolla bien dorada, con burbujas típicas de cocción a alta temperatura.

¿Dónde y cuándo se pueden comprar?

Los locales de La Bomba están abiertos todos los días de 11 a 23, y también se pueden pedir por delivery a través de Rappi y Pedidos Ya.

  • 📍 Recoleta: Paraguay 2387
  • 📍 Belgrano: Montañeses 2038

