Gladys “La Bomba Tucumana” no solo brilla en los escenarios de la música tropical: también apuesta fuerte a la gastronomía regional. A mediados de agosto de 2024, la cantante cumplió un viejo sueño y abrió locales propios de empanadas tucumanas en Buenos Aires, y desde entonces no ha parado de generar atención.

Ubicados en Recoleta (Paraguay 2387) y Belgrano (Montañeses 2038), La Bomba Empanadas Tucumanas ofrece una propuesta auténtica del norte argentino, con sabores tradicionales y algunos toques originales.

El precio de las empanadas de La Bomba Tucumana en 2025

Actualmente, cada empanada cuesta $3.100 (precio actualizado a agosto 2025). Hay que tener en cuenta que las empanadas son pequeñas, no superan los 10 cm.

Media docena cuesta: $16.500

Docena completa cuesta: $31.000

¿Qué sabores ofrece La Bomba?

La carta incluye seis variedades:

Pollo con cebolla de verdeo (la más jugosa y sabrosa)

Ternera y queso , una combinación clásica del norte

Hongos al malbec con queso , original y aromática

Carne suave , con huevo y verdeo, pero poco jugosa

Jamón y queso , con huevo integrado

Caprese, con exceso de mozzarella y poca albahaca

Todas las empanadas se cocinan en horno pizzero al momento, lo que garantiza una masa criolla bien dorada, con burbujas típicas de cocción a alta temperatura.

¿Dónde y cuándo se pueden comprar?

Los locales de La Bomba están abiertos todos los días de 11 a 23, y también se pueden pedir por delivery a través de Rappi y Pedidos Ya.