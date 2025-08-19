Pidieron dos hamburguesas con papas, un agua y una gaseosa en Bariloche y les cobraron esto: “Durísimo”

La temporada alta en la Patagonia argentina, se sabe, no es para nada barata. Destinos de prestigio internacional cobran precios elevados en dólares a turistas y... en pesos a residentes.

Una pareja compartió lo que consumió y lo que gastó en la cima del Cerro Catedral de Bariloche días atrás, cuando el turismo está en su pico máximo.

El menú elegido fue muy sencillo y para nada pretencioso, de esos platos que uno come porque el hambre apremia y para reponer energías rápidamente: nada de gustos caros ni productos descollantes. Sin embargo, el ticket final no se condecía con lo pedido.

Cuánto cuesta un almuerzo en la cima del Cerro Catedral

La pareja subió un video a TikTok en donde comentan que se encuentran en el refugio Punta Nevada, en la cima del Cerro Catedral de la ciudad de Bariloche.

Ya con sus platos servidos y las bebidas cerradas, se disponen a almorzar no sin antes compartir cuánto gastaron. Mientras la mujer eligió una hamburguesa simple, su compañero prefirió una completa (con jamón, queso y tomate), ambas con papas fritas. Para beber optaron por una lata de gaseosa y una botellita de agua mineral.

Los platos se veían bien, pero sencillos, tal como cualquiera podría imaginarse algo así. “No es barato comer acá, Coca. ¿O no?“, preguntó el hombre que grababa. ”No, para nada", fue la respuesta de la mujer, que tenía el ticket en la mano.

La pareja pagó $32.000 la hamburguesa simple con papas, $36.000 la completa, y $8000 cada una de las bebidas. Es decir, gastaron un total de $84.000 en el almuerzo más sencillo que podían pedir. “Tremendo, ¿no?“, inquirió el hombre. ”Durísimo", cerró Coca.