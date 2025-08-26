Economía

Nueva inversión agroindustrial: Mistol Ancho duplicará su producción en Catamarca

El convenio con el Gobierno prevé 70 nuevos empleos y un fuerte impacto en las economías regionales del Este provincial.

Redacción Vía Catamarca

26 de agosto de 2025,

La empresa ampliará su capacidad de procesamiento agrícola e incorporará tecnologías de eficiencia hídrica y economía circular.

El Gobierno de Catamarca rubricó un convenio de colaboración con la empresa Mistol Ancho S.A., con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo, industrial y sostenible en el Este provincial.

El acto se realizó días atrás en Los Altos y fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, junto al presidente de la empresa, Daniel Bartolucci, el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, y el intendente local, Raúl Barot. También participó el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, en el marco de su visita a la provincia.

Una apuesta sostenida en el Este catamarqueño

La firma Mistol Ancho ya había invertido 10 millones de dólares en obras e infraestructura durante el último año y medio en la región. Ahora anunció una nueva inversión de 11 millones de dólares, destinada a ampliar el procesamiento agrícola e incorporar nuevas tecnologías de producción y riego.

La iniciativa contempla además la creación de 70 empleos directos e indirectos, con el compromiso de que el 70% de la mano de obra y proveedores sean catamarqueños o residentes de la provincia desde al menos dos años.

Ampliación productiva y tecnología

El plan de expansión incluye:

  • Duplicación de la capacidad de procesamiento de semillas de soja y trigo.
  • Construcción de depósitos de última generación en Puerta Grande para la conservación de semillas.
  • Instalación de una Planta de Procesamiento de semillas de maíz en Chañar Laguna.
  • Implementación de economía circular, reutilizando chala y marlo como insumos para la dieta bovina del feedlot.
  • Sistemas de riego presurizado y eficiencia hídrica.
  • Programas de capacitación para trabajadores de la zona.

Desarrollo sostenible y articulación público-privada

El plan integral de Mistol Ancho se basa en criterios de sostenibilidad, eficiencia hídrica y encadenamientos productivos locales, en sintonía con las políticas de articulación público-privada que impulsa el Gobierno de Catamarca.

De esta manera, se busca potenciar las economías regionales, garantizar un desarrollo sostenible y generar nuevas oportunidades de empleo y producción para las comunidades del Este provincial.

