Nueva inversión agroindustrial: Mistol Ancho duplicará su producción en Catamarca

El Gobierno de Catamarca rubricó un convenio de colaboración con la empresa Mistol Ancho S.A., con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo, industrial y sostenible en el Este provincial.
El acto se realizó días atrás en Los Altos y fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, junto al presidente de la empresa, Daniel Bartolucci, el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, y el intendente local, Raúl Barot. También participó el embajador de la India en Argentina, Ajaneesh Kumar, en el marco de su visita a la provincia.
Una apuesta sostenida en el Este catamarqueño
La firma Mistol Ancho ya había invertido 10 millones de dólares en obras e infraestructura durante el último año y medio en la región. Ahora anunció una nueva inversión de 11 millones de dólares, destinada a ampliar el procesamiento agrícola e incorporar nuevas tecnologías de producción y riego.
La iniciativa contempla además la creación de 70 empleos directos e indirectos, con el compromiso de que el 70% de la mano de obra y proveedores sean catamarqueños o residentes de la provincia desde al menos dos años.
Ampliación productiva y tecnología
El plan de expansión incluye:
- Duplicación de la capacidad de procesamiento de semillas de soja y trigo.
- Construcción de depósitos de última generación en Puerta Grande para la conservación de semillas.
- Instalación de una Planta de Procesamiento de semillas de maíz en Chañar Laguna.
- Implementación de economía circular, reutilizando chala y marlo como insumos para la dieta bovina del feedlot.
- Sistemas de riego presurizado y eficiencia hídrica.
- Programas de capacitación para trabajadores de la zona.
Desarrollo sostenible y articulación público-privada
El plan integral de Mistol Ancho se basa en criterios de sostenibilidad, eficiencia hídrica y encadenamientos productivos locales, en sintonía con las políticas de articulación público-privada que impulsa el Gobierno de Catamarca.
De esta manera, se busca potenciar las economías regionales, garantizar un desarrollo sostenible y generar nuevas oportunidades de empleo y producción para las comunidades del Este provincial.