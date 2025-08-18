Ni árabe ni francés: cuánto cuesta y a qué huele el perfume favorito de Duki con el que enamoró a Emilia Mernes

Si alguna vez te preguntaste qué fragancia puede conquistar a un artista como Duki, la respuesta es clara y la dio el mismo trapero durante un stream: Naxos de Xerjoff.

Este perfume se ha ganado la fama no solo por su aroma único, sino también por su capacidad de combinar tradición y modernidad en un solo frasco.

Para quienes no están familiarizados con el mundo de los perfumes de nicho, muchos confundieron el favorito de Duki con uno de los perfumes árabes que vienen acaparando las miradas desde hace ya varios años debido a sus fragancias diferentes y especialmente al tiempo que se mantienen en la piel.

La realidad es que el elegido por Duki es de la firma Xerjoff, la cual es una casa de perfumes italiana con sede en Turín totalmente dedicada a las fragancias de lujo.

A qué huele Naxos de Xerjoff, el perfume que usa Duki

XJ 1861 Naxos es una fragancia de la familia olfativa Cítrica Gourmand y está pensada para hombres y mujeres. Fue lanzada en 2015 por la casa italiana Xerjoff, conocida por sus perfumes de lujo que combinan materias primas exóticas con técnicas de perfumería clásicas.

El término “Cítrica Gourmand” puede sonar complicado, pero básicamente significa que la fragancia mezcla notas frescas de cítricos con aromas comestibles o dulces, como miel, vainilla o especias. Esto hace que Naxos sea fresco, dulce y elegante al mismo tiempo, una combinación que atrae tanto a quienes aman perfumes fuertes como a quienes prefieren fragancias más suaves.

A qué huele Naxos de Xerjoff, el perfume que usa Duki

Un perfume se compone de tres niveles de notas: de salida, corazón y fondo. Cada una aporta algo diferente al aroma final y determina cómo evoluciona en la piel a lo largo del día.

Notas de salida: las notas de salida son las que percibimos primero al aplicar el perfume. En Naxos encontramos lavanda, bergamota y limón (lima ácida).

Notas de corazón: las notas de corazón son el alma del perfume, las que realmente definen su personalidad. Naxos combina miel, canela, cachemira y jazmín sambac (sampaguita).

Notas de fondo: Finalmente, las notas de fondo son las que permanecen más tiempo en la piel y dan cuerpo y profundidad al perfume. Naxos combina hojas de tabaco, vainilla y haba tonka.

Esta combinación final es la que deja la estela característica de Naxos y lo convierte en una fragancia que muchos describen como elegante, sofisticada y atemporal.

Cuánto cuesta el perfume que usa Duki en Argentina

En Argentina, se puede conseguir Xerjoff Naxos Eau de Parfum 100 ml desde $320.612 en plataformas como Mercado Libre.

A qué huele Naxos de Xerjoff, el perfume que usa Duki

Para quienes quieran probar la fragancia antes de invertir en el original, existen réplicas o “dupes” por menos de $100.000, una opción interesante para saber si la fragancia combina con tu piel y tu estilo.