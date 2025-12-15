Freddo anuncia inversión millonaria y toma el control directo de 16 franquicias: promete nuevos puestos de trabajo

La reconocida cadena de heladerías Freddo anunció una inversión millonaria, que incluye la gestión directa de 16 locales icónicos que estaban en manos de franquiciantes.

Se trata de una nueva fase de expansión en Argentina con locales de operación propia, además de sumar más locales en otros países. El proyecto apunta a abrir 5 nuevas tiendas en nuestro país y 29 más en mercados como México, Estados Unidos, Brasil y Chile.

La marca, que tiene 56 años de trayectoria, opera 117 locales en Argentina y 86 en el exterior. Ahora, anunció el retorno a la gestión directa de 16 locales emblemáticos, ubicados en “zonas estratégicas de alto tránsito y relevancia histórica”.

“Esta decisión forma parte de una nueva etapa de crecimiento orientada a elevar la experiencia de los consumidores y reforzar la presencia de la compañía en el país”, indicaron desde Freddo.

“Recuperar la esencia de la marca”

La inversión tiene como objetivo:

el regreso a un modelo de operación centralizada

fortalecer la identidad de la marca

optimizar procesos

potenciar la cercanía con los clientes

“Es un hito para nosotros: volver a gestionar directamente nuestros locales más representativos nos permite recuperar la esencia de la marca y estar aún más cerca de quienes nos eligen todos los días”, afirmó Raul Mandía, CEO de Freddo.

Cuál es el proyecto de Freddo para 2026

La nueva fase contempla:

renovación integral de la experiencia en tienda

locales rediseñados bajo una estética moderna y cálida

incorporación de una propuesta ampliada de cafetería

la oferta de un servicio más completo

Además, aseguran que con la reapertura bajo gestión directa también generará “un impacto positivo en el desarrollo económico local, impulsando la creación de empleo y reforzando el compromiso de Freddo con la producción nacional”.

Cabe destacar que los productos continúan elaborándose íntegramente en Argentina, “con materias primas seleccionadas y procesos de calidad que sostienen su posición de liderazgo”, indican.

“Con esta decisión, la compañía celebra su legado, proyecta su futuro y reafirma su compromiso con la comunidad, la producción local y la industria gastronómica argentina”, subrayan.