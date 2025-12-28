La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer el habitual informe que realiza posterior a Navidad, uno de los eventos en el que se registra la mayor cantidad de ventas del año. En esta oportunidad se registró un aumento de las ventas de un 1,3% en comparación con el año pasado, aunque hubo una baja en cuanto al gasto promedio.

Esto fue lo que más se regaló para Navidad 2025 y la sorprendente caída de un rubro clave

Entre las características que tuvo la Navidad 2025 en compras y ventas minoristas se destacó:

El 89,3% implementó acciones comerciales para impulsar las ventas, como descuentos o cuotas sin interés.

Se notó una marcada austeridad: se buscó opciones más económicos

Notable uso y dependencia del crédito

La demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas

Cuáles fueron los rubros con altas y bajas más marcadas

Según el informe de la CAME, el ticket promedio se ubicó en $36.266. El valor más alto que se pagó osciló en los $60.041 y fue en calzado y marroquinería. En tanto el más bajo fue de $34.484 en librerías.

De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%). Por su parte, la baja fue para Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%). El descenso más notorio y sorprendente, considerando lo clave de la fecha fue para Juguetería, que disminuyó un 6,6%.

El rubro que más vendió

El rubro preferido por los consumidores este diciembre fue Perfumería. Las ventas crecieron 27,8% a precios constantes frente a la misma fecha de 2024, con un ticket promedio de $48.414.

Ventas de Navidad según la CAME

El sector registró su mayor nivel de actividad comercial en un periodo de cinco días, con picos de ventas concentrados entre el 22 y el 24 de diciembre.

“La coincidencia de la víspera de Navidad con un día miércoles favoreció una extensión de la oferta, la cual fue complementada por programas de financiamiento bancario. Se observó una recuperación en la demanda de fragancias importadas y un sostenimiento de la dinámica de ventas durante la totalidad del mes en comparación con periodos anteriores”, indican desde la CAME.