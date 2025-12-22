Solo faltan días para Navidad y el mundo festivo ya copó las calles, las casas y los preparativos para la Nochebuena. Los regalos forman parte de la tradición y a las 00 se esperan los presentes en al arbolito de las casas. No solo para niños, sino para grandes.
A la hora de elegir qué regalar en Navidad hay variedades de opciones que dependen del gusto de cada persona. Los clásicos son ropa, perfume, calzados, libros o productos de belleza que nunca fallan. Las marcas más importantes de la moda lanzaron tendencias para la fecha y es ideal para quienes compran a último momento.
Algunas opciones para regalar en Navidad 2025
Desde packs de perfumes, maquillajes, cremas o productos de bellezas clásicos y para todos los gustos.
- Valentino - Born in Roma Eau de Parfum Donna a $325.000. Este set incluye una fragancia Born in Roma Donna EDP 100 ML + Body Lotion 50 Ml + Talla 10ML.
- Yves Saint Laurent - Libre Eau de Parfum Set a $345.000. Incluye una fragancia Libre EDP 90ml + Body Lotion 50ml + Travel Size 10ml.
- Giorgio Armani - My Way Eau de Parfum Set a $335.000. Incluye fragancia femenina My Way EDP 90ml + Travel Size 10ml + Loción Corporal 50ml.
- Ralph Lauren - Polo 67 Eau de Parfum Set a $309.000. Incluye fragancia masculina Polo 67 EDP 125ml + Polo 67 EDP 40ml.
- Kerastase - Nutritive 8H Magic Serum & Elixir Ultimate a $180.973. Este set incluye un óleo Nutritive 8H Magic Serum 90ml + Elixir Ultime L´Huile Originale 30 ml.
- Lancôme - Genifique Ultimate a $310.000. El set incluye Génifique Sérum Avanzado 50ml + Génifique Light Pearl Serum 5ml + Génifique Crema para Ojos 5ml.
- Guerlain Ideal L Homme de 50 ml desde 188.000 pesos en adelante.
- La Petite Robe Noire EDT 100 ml tiene un costo de $188.000 en tiendas online.
- ZADIG & VOLTAIRE - ZADIG EDP a $147.000 el de 30 ml y a $289.000 el de 90 ml.
- MUGLER - ANGEL STELLAR a $225.600 el de 50 ml y $285.600 el de 100 ml.
- MOSCHINO TOY BOY 2 a $109.900 el de 30 ml y $152.000 el de 50 ml.
- NARCISO RODRIGUEZ - ALL OF ME FLORAL a $190.500 el de 50ml y $221.250 el de 90 ml.