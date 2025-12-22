Solo faltan días para Navidad y el mundo festivo ya copó las calles, las casas y los preparativos para la Nochebuena. Los regalos forman parte de la tradición y a las 00 se esperan los presentes en al arbolito de las casas. No solo para niños, sino para grandes.

A la hora de elegir qué regalar en Navidad hay variedades de opciones que dependen del gusto de cada persona. Los clásicos son ropa, perfume, calzados, libros o productos de belleza que nunca fallan. Las marcas más importantes de la moda lanzaron tendencias para la fecha y es ideal para quienes compran a último momento.

Algunas opciones para regalar en Navidad 2025

Desde packs de perfumes, maquillajes, cremas o productos de bellezas clásicos y para todos los gustos.

Valentino - Born in Roma Eau de Parfum Donna a $325.000. Este set incluye una fragancia Born in Roma Donna EDP 100 ML + Body Lotion 50 Ml + Talla 10ML.

Yves Saint Laurent - Libre Eau de Parfum Set a $345.000. Incluye una fragancia Libre EDP 90ml + Body Lotion 50ml + Travel Size 10ml.

Giorgio Armani - My Way Eau de Parfum Set a $335.000. Incluye fragancia femenina My Way EDP 90ml + Travel Size 10ml + Loción Corporal 50ml.

opciones de regalos de Navidad 2025

Ralph Lauren - Polo 67 Eau de Parfum Set a $309.000. Incluye fragancia masculina Polo 67 EDP 125ml + Polo 67 EDP 40ml.

Kerastase - Nutritive 8H Magic Serum & Elixir Ultimate a $180.973. Este set incluye un óleo Nutritive 8H Magic Serum 90ml + Elixir Ultime L´Huile Originale 30 ml.

opciones de regalos de Navidad 2025