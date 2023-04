En medio de la falta de reservas, el Gobierno debe pagar vencimientos por más de 80 mil dólares

El foco del Gobierno es llegar a fin de año, a la entrega de la banda presidencial en diciembre, en un contexto cada vez más complicado. Esto se da no solo por la alta inflación que viene atravesando al país en este 2023, sino también por la falta de reservas del Banco Central en un contexto donde hay una deuda que supera los U$S 80.000 para fin de año.

Las cifras surgen de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, donde se conoció que hay una deuda total a pagar de US$ 81.266 millones, de los cuales US$ 22.486 millones son en moneda extranjera. Es decir, cerca de un 74% de lo que se adeuda son pagaderos en pesos.

El ministro de Economía Sergio Massa y la titular del FMI Kristalina Georgieva, en la sede del organismo.

También cabe aclarar que de la suma mencionada, “los vencimientos por letras intransferibles del BCRA y otras letras suscriptas por organismos públicos, no implicarán erogaciones por parte del Tesoro ya que se renueva el vencimiento”. En ese sentido, esto suma US$ 2.561 millones y US$ 1.154 millones, respectivamente, por lo que el equivalente a pagar quedaría en US$ 77.551 millones.

En tanto, de los poco más de 22 millones que se deben en moneda extranjera, “la mayor parte corresponden a los pagos al FMI por un total de USD 14.635 millones, USD 12.529 millones por amortizaciones y USD 2.106 millones por intereses”.

Estos pagos serán cubiertos con los desembolsos del propio organismo internacional, tanto para las amortizaciones como para los intereses que suma el organismo. En ese sentido, abril fue un mes complicado por la obligación de pagar USD 2.657 millones de los cuales todavía restan pagar USD 689 millones el próximo viernes 28.

Hasta fin de año, hay vencimientos de deuda por US$ 81.266 millones Foto: OPC

Los vencimientos pagaderos en pesos ascienden al equivalente de US$ 58.780 millones (72% del total), conformada por deuda ajustable por CER (19%), US$ linked (5%), bonos duales con ajuste variable dependiendo de la evolución del CER y el tipo de cambio (28%), y títulos en pesos sin ajuste (21%).

Los vencimientos en pesos representan el 72% de la deuda total para el resto del año y también tienen por delante un cronograma más que complejo, ante los límites que pone la inflación. Para renovar esa deuda y seguir consiguiendo financiamiento, la secretaría de Finanzas enfrentará varios obstáculos.

Uno de ellos es que las tasas de interés que ofrece el mercado han tenido una fuerte subida y ya no hay margen para incrementarlas más. De hecho, hasta podría haber una escalada en la tasa de interés de referencia, algo que se debatirá en la reunión de directorio que llevará a cabo el Banco Central.

Los vencimientos de acuerdo a los instrumentos. Foto: OPC

En particular, los vencimientos de títulos públicos en moneda nacional suman el equivalente a US$ 50.955 millones, de los cuales US$ 15.124 millones (30%) vencen en los próximos tres meses y US$ 15.959 millones (31%) sólo en el mes de julio.

Cabe marcar que la mayor parte de la deuda que debe pagar el Gobierno se estirará entre junio y septiembre donde se va a concentrar una suma total que rondará los U$S 56,4 millones de la deuda. En ese sentido, julio apunta a ser el mes más complicado con una suma que se extenderá a 20,9 millones de dólares.