La difusión de las cuentas públicas de marzo dejará al descubierto el incumplimiento de metas con el FMI

Los números están plasmados en los documentos que intercambian el Ministerio de Economía y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde hace varios días y no dejan margen para dudas: Argentina incumplió con las metas previstas al cierre del primer trimestre.

La Argentina no llegó a cumplir las metas del primer trimestre con el FMI. Foto: Ámbito

Las cifras oficiales se comunicarán mañana cuando el Palacio de Hacienda informe el balance de las cuentas públicas de marzo. En esa planilla quedará expuesto que el Gobierno nacional superó los $ 441.000 millones de déficit fiscal permitidos durante los primeros tres meses de 2023.

Los datos al 28 de febrero ya daban cuenta de una situación delicada al haberse consumido el 90% de ese monto.

A partir de esta situación se abrirán una serie de alternativas. Una de ellas es que el FMI otorgue un waiver (perdón) por el desfasaje o que se avance directamente en la recalibración de metas. Esta última alternativa está contemplada en unos de los ítems firmados en marzo de 2022, que establecía que las pautas del programa suscripto correspondían a la situación económica local e internacional de ese momento y que podían reverse en caso de que ocurran factores inesperados. La sequía cuadra en esta última condición.

Bajo cualquiera de los dos parámetros que se adopten, el organismo podría continuar con los desembolsos tal el cronograma previsto y despejaría en parte el nuboso panorama para el segundo semestre del año.

El próximo viernes 28 de abril Argentina le tiene que pagar al FMI un vencimiento de U$S 689 millones y de esta forma se esfuma el giro de U$S 5.700 millones que el organismo realizó el 31 de marzo. Durante mayo los pagos ascienden a U$S 887 millones en concepto de intereses de préstamos otorgados, de los cuales U$S 731 millones van para el FMI y U$S 156 millones para otros organismos multilaterales.

En una situación diferente estos compromisos no serían un problema para el país, pero en el actual contexto suman incertidumbre.

Es que la liquidación del dólar agro no está alcanzando las proyecciones previstas y por ende los supuestos mejores meses para la acumulación de reservas se están convirtiendo en un dolor de cabeza para al Banco Central.

La revisión formal del FMI del tercer trimestre se iniciará entrado mayo y se hará con el objetivo de modificar las metas y ajustar compromisos. Luego se elevará la recomendación de los cambios al Directorio del organismo que deberá aprobarlas en junio, mes en que el país debe cancelar compromisos por U$S 2.709 millones.

En medio de esta delicada situación, el gobierno de Estados Unidos expresó su voluntad de ayudar a la Argentina.

“Tengo que darle crédito al gobierno de (Alberto) Fernández y Sergio Massa. Ellos están navegando un entorno exigente y muy desafiante, no solo político, sino también económico en un año electoral. Sergio, en particular, está avanzando con pasos concretos, pero el desafío es enorme”, señaló Juan González, principal asesor para América Latina, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

González estuvo reunido con Massa durante la Asamblea de Primavera del FMI que se realizó la semana pasada en Washington.

En una conferencia realizada por la agencia española de noticias EFE, González señaló que también la Reserva Federal de los Estados Unidos debería involucrarse en la búsqueda de soluciones para superar la coyuntura.

“Tienen que ser el Departamento del Tesoro, el FMI, el Banco Mundial y el BID quienes lleguen a cómo abordar estos desafíos. Estados Unidos siempre juega un papel constructivo en esa conversación, incluida la Casa Blanca”, afirmó el funcionario americano.

Este apoyo resulta fundamental en la renegociación de metas con el FMI, dado que Estados Unidos es el principal accionista del organismo y por ende el de mayor peso en la votación del Directorio. En similar sentido se pronunció el titular del BID, Ilfan Goldfajn.

El dólar blue volvió a ofrecerse a precio récord este miércoles. Foto: Ramiro Pereyra

Pese al peso de estas declaraciones, el mercado continuó operando con escepticismo sobre el futuro de la economía argentina y tras el cierre de las operaciones del día, el “blue” se voceaba en las calles de la city porteña a $ 425 a modo de cobertura de la apertura de mañana.