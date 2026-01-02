El dólar reaccionó al alza en el inicio de la nuevas bandas cambiarias

El dólar reaccionó con una suba en todas sus variantes en el primer día de vigencia del nuevo régimen de bandas cambiarias y se ubicó en torno a los $ 1.500.

El avance se observó desde el inicio de las operaciones cuando, a poco de la apertura, el Banco Nación corrigió la pizarra oficial y estableció valores de $ 1.430 para la compra y $ 1.480 para la venta.

Luego se sucedieron otros dos ajustes y, en consecuencia, cerró el primer día de operaciones de 2026 en $ 1.445 y $ 1.495 para ambas puntas.

Las otras cotizaciones

Con la misma tendencia, la cotización mayorista avanzó hasta $ 1.465 y $ 1.475, para compra y venta, respectivamente. En la plaza minorista los ahorristas accedían a precios de $ 1.445 y $ 1.495, similar al valor oficial.

Por su parte, el “blue” y los financieros se afianzaron por encima de los $ 1.500. En la city porteña se podía acceder al billete a $ 1.510 y $ 1.530, mientras que en Córdoba el billete marginal se pagó hasta $ 1.546.

En tanto, el MEP avanzó hasta $ 1.505 y el Contado con Liquidación a $ 1.532.

Operadores de mercado señalaron que, de acuerdo a las posturas marcadas, el Banco Central participó en la operación del día vendiendo dólares por cuenta y orden del Tesoro Nacional. Los montos se deducirán en los próximos días cuando el BCRA publique su balance diario.

El presidente de la entidad, Santiago Bausili, había anunciado que junto al nuevo esquema de bandas cambiarias, el BCRA comenzaría un proceso de acumulación de reservas que, al menos en esta primera rueda de 2026 no se observó.