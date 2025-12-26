A cuánto estará el dólar el 1° de enero con el nuevo esquema de bandas cambiarias

En abril pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado el esquema de bandas cambiaria, con el que se planteaba la posibilidad de que el dólar “flote” entre un mínimo y un máximo por día. En aquel entonces se planteó que lo hiciera entre 34 y 44 pesos diarios, marcando un total del 1% mensual. Pero, semanas antes de que termine el año, se planteó otro escenario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ

El Banco Central (BCRA) anunció la modificación de aquel esquema a partir del próximo 1° de enero. Así como los haberes jubilatorios, se determinó que las bandas cambiarias comiencen a ajustarse por la inflación.

La última cifra del IPC difundida por el Indec correspondió a noviembre y fue de un 2,5%. Las consultoras privadas sostienen que muy probablemente ese porcentaje se mantenga en diciembre, dato que se dará a conocer el próximo 13 de enero.

Pero más allá de cuánto sea, el resultado de la última inflación de 2025 adquiere otro valor ahora, ya que definirá como se moverá el dólar en los próximos meses.

A cuánto podría estar el dólar el 1° de enero de 2026

Cómo la última cifra de la inflación fue de 2,5% (noviembre), ese será el dato que ajuste el dólar en enero. En tanto, lo que arroje la medición de diciembre ajustará el valor de febrero.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló sobre este nuevo sistema que “no necesariamente implica que la tendencia del dólar sea a subir”.

Así las cosas, si el año cierra con el dólar en la banda superior -lo que analistas estipulan, aunque en el Gobierno esperan que no-, ubicada en los $1.526,60, y se le aplica el 2,5%, que corresponde al último IPC conocido, el máximo a lo que podrá llegar el dólar mayorista será de $1.564,77.

¿Y qué pasa si el cambio supera ese monto? En ese caso, el BCRA estará obligado a vender reservas para reacomodar el dólar dentro de las franjas establecidas.

Asimismo, en caso de que efectivamente el diciembre se repita la inflación de noviembre, en febrero el techo del esquema podría ascender a $1.603,89.