Dónde queda el restaurante que contrata a adultos mayores y jubilados: cocina casera y precios accesibles

Un rincón porteño logra algo que pocos restaurantes consiguen: transformar cada comida en una experiencia cargada de historia, afecto y tradición. Se trata de Las Nonnas, un proyecto gastronómico y social donde los protagonistas son los adultos mayores que, con manos sabias y corazones generosos, cocinan, atienden y contagian su alegría a quienes cruzan la puerta.

“Esta gente nos hace revivir”, resume una jubilada que trabaja en el lugar, sobre los comensales y sobre la pareja dueña que ideó la propuesta con una premisa clara: crecer como comercio, pero al mismo tiempo dar trabajo y reconocimiento a los jubilados, a quienes muchas veces quedan invisibilizados en la sociedad.

Este lugar se hizo viral tras la visita de la famosa Chica del Brunch, quien en uno de sus videos publicó algunos de los platos y de las historias de los jubilados y adultos mayores que trabajan en este restaurante de Villa Crespo.

Qué se come en Las Nonnas

La carta apuesta por la cocina casera de siempre, aquella que despierta recuerdos familiares y aromas de la infancia. Entre los platos destacados se encuentran:

Ñoquis artesanales.

Estofados de cocción lenta.

Guisos tradicionales.

Cada receta prioriza ingredientes frescos y se prepara sin ultraprocesados, con paciencia y dedicación, como un homenaje a los tiempos en los que la comida se hacía sin apuro.

Pero Las Nonnas es más que un lugar para sentarse a comer. Es un espacio de encuentro donde los abuelos encuentran un motivo para mantenerse activos, compartir historias y sentirse valorados. Los clientes, en tanto, se llevan mucho más que un plato: se llevan una sonrisa, una anécdota y la calidez de sentirse en casa. También realizan shows al estilo de una peña.

Los precios son bastante accesibles y es una posibilidad para apoyar una linda idea que busca ayudar a muchos jubilados y adultos mayores a recibir un ingreso.

Más información sobre Las Nonnas