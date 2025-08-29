CumpleMâs: septiembre llega con el sorteo de un carrito por hora y promociones en todo el país

La campaña “CumpleMâs” llega con motivo de celebración de un nuevo aniversario de supermercados ChangoMâs. La propuesta se extenderá durante todo septiembre en todas las sucursales del país y prevé entregar cientos de premios y beneficios a sus clientes.

La iniciativa abarca descuentos y promociones en cientos de miles de productos, junto con opciones de financiación en artículos seleccionados. Además, incluye el sorteo de un chango de compra completo por hora, todos los días, durante todo el mes.

Por cada $1.000 de compra, los clientes reciben una chance para participar del sorteo, que suma más de 700 changos como premio. Quienes adquieran productos de marcas participantes suman oportunidades extra, mientras que los socios de MâsClub duplican sus posibilidades y quienes compren en MâsOnline las triplican.

En cada ticket de compra, los clientes podrán ver las chances acumuladas y acceder a un código QR que les permitirá registrar sus datos para ingresar al sorteo. También es posible participar sin obligación de compra: basta con acercarse al sector de Atención al Cliente de la sucursal y entregar un dibujo a mano, coloreado, con los datos personales para acreditar la identidad. Una vez validados, los participantes recibirán un correo electrónico confirmando su ingreso al sorteo.

Con esta acción, la cadena busca ofrecer a sus clientes promociones, oportunidades de financiación y premios a lo largo de todo septiembre.