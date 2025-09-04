Cuánto gana un repositor de supermercado de Argentina en septiembre de 2025

En Argentina, los repositores de supermercados están encuadrados en la categoría Maestranza, dentro del Convenio Colectivo 130/75. Este acuerdo regula las escalas salariales homologadas por el Ministerio de Capital Humano, vigentes desde julio 2025 hasta enero 2026.

Cuánto cobra un repositor en septiembre 2025

Según las escalas oficiales de comercio:

Maestranza B (repositores de mercadería, empaquetadores y personal de expedición): $1.028.884 de básico más un adicional no remunerativo de $40.000, totalizando $1.068.884 .

Maestranza A (tareas de limpieza, portería y carga liviana): $1.065.914 .

Maestranza C (depósitos, etiquetadores y estibadores): $1.079.290.

Salario de repositores. Fotografia por Pedro Castillo

Salarios y acuerdo económico

El acuerdo paritario 06/2025, firmado el 26 de junio y homologado el 6 de agosto por disposición 1784, estableció aumentos mensuales escalonados hasta enero de 2026 para los empleados de comercio, el gremio con mayor cantidad de afiliados del país.

Categorías y funciones en supermercados

Maestranza A: limpieza, portería y carga liviana.

Maestranza B: reposición de mercadería, empaquetado y expedición.

Maestranza C: depósitos, etiquetado y estiba.

El Convenio 130/75 establece que la jornada laboral es de 8 horas diarias o 48 semanales, sirviendo como referencia para supermercados y comercios de todo el país.